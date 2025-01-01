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Билеты
Иван Бессонов, Иван, Никифорчин, АРМ. Рахманинов, Чайковский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Иван Бессонов, Иван, Никифорчин, АРМ. Рахманинов, Чайковский

Иван Бессонов, Иван, Никифорчин, АРМ. Рахманинов, Чайковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки в Большом зале Московской консерватории

Откройте для себя увлекательное музыкальное путешествие в стенах исторического здания Московской консерватории. Вас ждёт вечер, наполненный звуками, которые околдуют душу и погрузят в мир классической музыки.

Программа вечера

На концерте прозвучат:

  • Сергей Рахманинов – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18
  • Пётр Ильич Чайковский – Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Продолжительность: 90 минут

Исполнители

  • Симфоническая капелла «Академия Русской Музыки»
  • Дирижёр – Иван Никифорчин
  • Солист – Иван Бессонов

Описание программы

Сергей Рахманинов – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

Второй концерт Рахманинова, созданный в 1900 году, представляет собой монументальное трёхчастное произведение. Оно было написано после сложного творческого периода композитора и включает в себя:

  • Первая часть (Moderato): контраст между динамикой и лирическими образами.
  • Вторая часть (Adagio sostenuto): поэтическая тема с непрерывным триольным сопровождением.
  • Третья часть (Allegro scherzando): яркие контрасты, перекликающиеся с мотивами первой части.

Произведение выделяется гармоничным сочетанием эпической мощи и лирической глубины, что ставит его в ряд выдающихся образцов русского романтического концерта.

Пётр Ильич Чайковский – Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Пятая симфония Чайковского, написанная более чем через десять лет после Четвёртой, отличается глубокой драмой и философскими размышлениями о судьбе и смерти. В напряжённой работе над симфонией композитор испытывал сильные эмоции, признаваясь: «Мотив всех умствований – есть чисто личное чувство уходящей жизни и страх смерти».

Это событие станет настоящим праздником для любителей музыкальной классики. Приглашаем вас насладиться виртуозным исполнением выдающихся музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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