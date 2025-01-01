Иван Бессонов, Иван, Никифорчин, АРМ. Рахманинов, Чайковский

Откройте для себя увлекательное музыкальное путешествие в стенах исторического здания Московской консерватории. Вас ждёт вечер, наполненный звуками, которые околдуют душу и погрузят в мир классической музыки.
На концерте прозвучат:
Продолжительность: 90 минут
Второй концерт Рахманинова, созданный в 1900 году, представляет собой монументальное трёхчастное произведение. Оно было написано после сложного творческого периода композитора и включает в себя:
Произведение выделяется гармоничным сочетанием эпической мощи и лирической глубины, что ставит его в ряд выдающихся образцов русского романтического концерта.
Пятая симфония Чайковского, написанная более чем через десять лет после Четвёртой, отличается глубокой драмой и философскими размышлениями о судьбе и смерти. В напряжённой работе над симфонией композитор испытывал сильные эмоции, признаваясь: «Мотив всех умствований – есть чисто личное чувство уходящей жизни и страх смерти».
Это событие станет настоящим праздником для любителей музыкальной классики. Приглашаем вас насладиться виртуозным исполнением выдающихся музыкантов!