Иван Бессонов, Иван, Никифорчин, АРМ. Рахманинов, Чайковский

Вечер классической музыки в Большом зале Московской консерватории

Откройте для себя увлекательное музыкальное путешествие в стенах исторического здания Московской консерватории. Вас ждёт вечер, наполненный звуками, которые околдуют душу и погрузят в мир классической музыки.

Программа вечера

На концерте прозвучат:

Сергей Рахманинов – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

Пётр Ильич Чайковский – Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Продолжительность: 90 минут

Исполнители

Симфоническая капелла «Академия Русской Музыки»

Дирижёр – Иван Никифорчин

Солист – Иван Бессонов

Описание программы

Сергей Рахманинов – Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

Второй концерт Рахманинова, созданный в 1900 году, представляет собой монументальное трёхчастное произведение. Оно было написано после сложного творческого периода композитора и включает в себя:

Первая часть (Moderato): контраст между динамикой и лирическими образами.

контраст между динамикой и лирическими образами. Вторая часть (Adagio sostenuto): поэтическая тема с непрерывным триольным сопровождением.

поэтическая тема с непрерывным триольным сопровождением. Третья часть (Allegro scherzando): яркие контрасты, перекликающиеся с мотивами первой части.

Произведение выделяется гармоничным сочетанием эпической мощи и лирической глубины, что ставит его в ряд выдающихся образцов русского романтического концерта.

Пётр Ильич Чайковский – Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Пятая симфония Чайковского, написанная более чем через десять лет после Четвёртой, отличается глубокой драмой и философскими размышлениями о судьбе и смерти. В напряжённой работе над симфонией композитор испытывал сильные эмоции, признаваясь: «Мотив всех умствований – есть чисто личное чувство уходящей жизни и страх смерти».

Это событие станет настоящим праздником для любителей музыкальной классики. Приглашаем вас насладиться виртуозным исполнением выдающихся музыкантов!