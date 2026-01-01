Иван Бессонов и государственный эстрадно-симфонический оркестр

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко зрители смогут насладиться выдающимся концертом, в котором примут участие Иван Бессонов (фортепиано) и Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста Краснодарского края Вадима Кузьминского.
В программе концерта:
Концерт пройдет с антрактом, возможны изменения и дополнения в программе.
Иван Бессонов — это яркая звезда современного музыкального мира, ставший первым российским музыкантом, одержавшим победу на «Классическом Евровидении». Он — лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова (Москва, 2022, I премия).
Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, обучаясь под руководством заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого. В настоящее время продолжает обучение в московской Академии исполнительского искусства.
В копилке наград Ивана — Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015), а также дипломы международных конкурсов, включая:
В марте 2019 года он стал лауреатом международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года» и был удостоен Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в 2021 году.
Иван Бессонов активно даёт сольные концерты в России и за рубежом, работает с ведущими дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Владимир Спиваков, участвует в престижных музыкальных фестивалях и выступает в лучших концертных залах мира. Его график выступлений расписан на годы вперёд.
Не упустите возможность увидеть выступление выдающегося пианиста и насладиться прекрасной классической музыкой!