Иван Бессонов и государственный эстрадно-симфонический оркестр
Иван Бессонов и государственный эстрадно-симфонический оркестр

Иван Бессонов и государственный эстрадно-симфонический оркестр

6+
Продолжительность 165 минут
6+

О концерте

Виртуозная музыка: Концерт Ивана Бессонова и Государственного эстрадно-симфонического оркестра

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко зрители смогут насладиться выдающимся концертом, в котором примут участие Иван Бессонов (фортепиано) и Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста Краснодарского края Вадима Кузьминского.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Ф. Шопен — Концерт №1 для фортепиано с оркестром
  • С.В. Рахманинов — Симфонические танцы, ор. 45

Концерт пройдет с антрактом, возможны изменения и дополнения в программе.

Об исполнителе

Иван Бессонов — это яркая звезда современного музыкального мира, ставший первым российским музыкантом, одержавшим победу на «Классическом Евровидении». Он — лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова (Москва, 2022, I премия).

Краткая биография

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году он окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, обучаясь под руководством заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого. В настоящее время продолжает обучение в московской Академии исполнительского искусства.

Достижения

В копилке наград Ивана — Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015), а также дипломы международных конкурсов, включая:

  • Международный конкурс им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» (Санкт-Петербург, 2016)
  • Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018)
  • Astana piano-passion (Астана, 2017)

В марте 2019 года он стал лауреатом международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года» и был удостоен Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в 2021 году.

Концертная деятельность

Иван Бессонов активно даёт сольные концерты в России и за рубежом, работает с ведущими дирижерами, такими как Валерий Гергиев и Владимир Спиваков, участвует в престижных музыкальных фестивалях и выступает в лучших концертных залах мира. Его график выступлений расписан на годы вперёд.

Не упустите возможность увидеть выступление выдающегося пианиста и насладиться прекрасной классической музыкой!

Март
25 марта среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 800 ₽

