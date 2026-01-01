Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

В Большом зале Московской консерватории состоится музыкальный вечер, посвященный шедеврам романтической эпохи. Зрителей ждут страсть, виртуозность и глубокие эмоции, запечатленные в произведениях великих композиторов.
За роялем выступит пианист Иван Бессонов, чья интерпретация музыки Шопена и Рахманинова заслужила признание и восторги публики. Дирижировать сможет маэстро Фёдор Безносиков, известный вниманием к деталям и талантом создавать уникальную атмосферу.
На сцене также выступит Российский национальный оркестр, славящийся своим блестящим звучанием и виртуозностью, который станет надежным партнером солистам.
I отделение: Ф. Шопен – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, op. 11. Это произведение считается одним из самых любимых Шопена, оно восхищает своей мелодичностью и лиризмом.
II отделение:
Продолжительность программы составит 90 минут. В концерте примут участие: