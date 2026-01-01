Оповещения от Киноафиши
Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов
Билеты от 1500₽
Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Шедевры романтической эпохи в Большом зале Московской консерватории

В Большом зале Московской консерватории состоится музыкальный вечер, посвященный шедеврам романтической эпохи. Зрителей ждут страсть, виртуозность и глубокие эмоции, запечатленные в произведениях великих композиторов.

Исполнители вечера

За роялем выступит пианист Иван Бессонов, чья интерпретация музыки Шопена и Рахманинова заслужила признание и восторги публики. Дирижировать сможет маэстро Фёдор Безносиков, известный вниманием к деталям и талантом создавать уникальную атмосферу.

На сцене также выступит Российский национальный оркестр, славящийся своим блестящим звучанием и виртуозностью, который станет надежным партнером солистам.

Программа вечера

I отделение: Ф. Шопен – Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор, op. 11. Это произведение считается одним из самых любимых Шопена, оно восхищает своей мелодичностью и лиризмом.

II отделение:

  • П. И. Чайковский – Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Страстная симфоническая поэма, полная драматизма и нежности.
  • С. В. Рахманинов – «Рапсодия на тему Паганини», op. 43. Цикл вариаций, демонстрирующий блестящую фортепианную технику композитора.

Продолжительность и исполнители

Продолжительность программы составит 90 минут. В концерте примут участие:

  • Солист – Иван Бессонов
  • Дирижёр – Фёдор Безносиков
  • Исполнитель – Российский национальный оркестр

Купить билет на концерт Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

Апрель
26 апреля воскресенье
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1500 ₽

Фотографии

Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов Иван Бессонов, Федор Безносиков, РНО. Шопен, Чайковский, Рахманинов

