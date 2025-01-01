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Иван Абрамов. Standuр
Киноафиша Иван Абрамов. Standuр

Иван Абрамов. Standuр

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новая программа Ивана Абрамова в Зеленом театре

Иван Абрамов – известный комик, любитель компьютерных игр и классической литературы. С его интеллигентным подходом к юмору, он всегда умеет взглянуть на привычные ситуации под нестандартным углом.

О программе

Новая программа Ивана обещает стать еще более живой и насыщенной. В ней можно ожидать трушные шутки и темы, которые волнуют каждого из нас. Абрамов не просто развлекает, но и заставляет задуматься о важных вещах через призму юмора.

Почему стоит посетить

Выступления Ивана Абрамова отличаются оригинальностью и искренностью. Его способность находить смешное в повседневной жизни делает каждое шоу уникальным. Если вы ищете вечер, наполненный смехом и глубокими размышлениями, это именно то, что вам нужно.

Интересные факты

  • Иван Абрамов активно использует элементы классической литературы в своих выступлениях, что делает их не только смешными, но и познавательными.
  • Он является лауреатом нескольких театральных премий, что подтверждает его высокий профессионализм и востребованность в мире комедии.

Не упустите возможность увидеть новое шоу Ивана Абрамова – это будет незабываемый вечер, полный смеха и искренности!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 9 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
20:00 от 3000 ₽

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