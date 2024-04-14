Иван Абрамов. Повтор программы

Иван Абрамов: Концерт в МТС Live Холл Нижний Новгород

Повтор программы от 14.04.2024

Ивана Абрамова по праву можно считать одним из ведущих комиков страны. Его карьера началась в школьной команде КВН, а затем он продолжил выступления в университетской команде МГИМО. В 2014 году Абрамов стал известен широкой аудитории после участия в шоу Stand Up на ТНТ.

Интеллектуальный комик

Абрамов называет себя «интеллектуальным комиком». Это не случайно: его идеальная дикция, начитанность и профессиональное владение не только словом, но и музыкальными инструментами позволяют ему мастерски обыгрывать любые ситуации. Даже обычный поход в магазин превращается в сатирический рассказ, который удерживает внимание зрителя до конца.

Многоуровневый юмор

Шутки Абрамова нельзя назвать безобидными. Они многослойны и всегда имеют подтекст, который зритель должен осмыслить. Это создает уникальную атмосферу, в которой смеяться можно, размышляя над глубокими смыслами. Каждый год Иван проводит более 60 сольных концертов, и большинство билетов раскупаются в первые дни после анонса.

Не упустите возможность увидеть Ивана Абрамова вживую! Это будет вечер, полный смеха и глубоких мыслей.