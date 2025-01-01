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Иван Абрамов. Новое и лучшее
Киноафиша Иван Абрамов. Новое и лучшее

Иван Абрамов. Новое и лучшее

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт комика Ивана Абрамова: Новый взгляд на привычное

Иван Абрамов — талантливый комик, который сочетает в себе любовь к компьютерным играм и классической литературе. Этот артист всегда готов поддержать любую тему, и его интеллектуальный юмор находит отклик у разнообразной аудитории.

Новая программа «Большой ребёнок»

Совсем недавно Иван представил своё видео-выступление «Большой ребёнок» на YouTube. За считанные дни это видео собрало более 129 тысяч подписчиков и свыше 4 миллионов просмотров! Однако ничто не может сравниться с живым выступлением юмориста.

Живое выступление: уникальный опыт

Иван Абрамов умеет взглянуть на обыденные ситуации с необычного ракурса. Его выступления полны смеха и ярких идей, что делает каждое шоу поистине уникальным. Новая программа обещает быть еще более динамичной, насыщенной «трушными» шутками и актуальными темами, волнующими каждого из нас.

Не упустите возможность увидеть Ивана Абрамова вживую! Его искрометный юмор и интеллигентный подход к комедии подарят вам незабываемые мгновения и хорошее настроение.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 апреля
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1800 ₽
Новосибирск, 18 апреля
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1800 ₽
Красноярск, 19 апреля
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1900 ₽

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