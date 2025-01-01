«Ива Нова. Этно-экстрим на теплоходе

Концерт «Ива Нова» на теплоходе Rock Hit Neva

«Ива Нова» — это альтернативный этно-экстрим, который соединяет славянские мотивы с панковским напором. Группа оттачивает своё мастерство, сочетая танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты, что делает её выступления яркими и незабываемыми.

История и гастроли

На протяжении 22 лет «Ива Нова» радует зрителей в России и за пределами страны. Коллектив гастролирует в таких странах, как Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Австрия и многие другие. Группа — яркий представитель русской культуры за рубежом и частый участник полистилистических фестивалей.

Звучание и состав

В «Ива Нова» нет места для односложных определений. Группа сочетает залихватскую удаль и не по-женски мощный драйв с этническими экспериментами и мелодическими интерпретациями. Состав коллектива включает:

Анастасия Постникова — вокал, перкуссия, аналоговый синтезатор

— вокал, перкуссия, аналоговый синтезатор Наталия Потапенко — аккордеон, вокал, перкуссия

— аккордеон, вокал, перкуссия Екатерина Фёдорова — барабаны, электроника, перкуссия

— барабаны, электроника, перкуссия Галина Киселева — бас, вокал, перкуссия

Маршрут теплохода

Первая часть маршрута проходит через Морской порт Санкт-Петербурга, где вы сможете насладиться видами стальных кораблей, парусников и подводных лодок. Затем теплоход курсирует вокруг Васильевского острова, открывая панораму Финского залива и современной архитектуры города, включая «Лахта-центр» и аквапарк «Питерлэнд».

Вторая часть маршрута включает путешествие по историческому центру Санкт-Петербурга. Вы увидите знаменитые достопримечательности, такие как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Мраморный дворец и Аврора.

Третья, дополнительная часть маршрута может измениться в зависимости от погодных условий. В этом случае речная часть увеличится, и вам откроются новые виды, включая Крестов, Смольный собор и Александро-Невскую лавру.

Зажигательный «Rock Hit Neva»

С «Rock Hit Neva» вы сможете насладиться атмосферой Петербурга и увидеть известных музыкантов на расстоянии вытянутой руки. Уникальные огни города в иллюминаторе создадут незабываемую атмосферу. Отдохните по-питерски и получите удовольствие от живого звучания!