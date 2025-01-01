Современный русский импрессионизм в художественной галерее Багратуни

Художественная галерея Багратуни рада представить главную выставку года, посвященную современному импрессионизму России. В экспозиции вы сможете увидеть живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство, собранные от лучших мастеров импрессионизма, представляющих регионы от Владивостока до Калининграда.

Уникальная палитра художников

Проект музейного уровня объединяет таких художников, как:

Ольга Абрамова

Александр Бабич

Пётр Безруков

Елена Боброва

Илья Богатов

и многих других.

Каждый из представленных мастеров приносит свой уникальный опыт и восприятие мира, создавая живую и многоголосую картину современного русского импрессионизма.

Дань уважения Киму Бритову

Отдельный блок выставки посвящен живописи Кима Бритова, одному из основателей владимирской школы живописи, в честь его 100-летнего юбилея. Яркие полотна мастера стали образцом русского пленэрного искусства, без которого сложно представить развитие современного импрессионизма.

Декоративно-прикладное искусство

На выставке также представлены работы лидеров российского и международного конкурсов по профессиональной флористике. Среди участников:

Юлия Смолькова

Екатерина Конева

Людмила Листенина

и другие известные мастера.

Их творчество является ярким примером того, как идеи импрессионизма находят продолжение в современном дизайне и интерьере.

Культурно-образовательная программа

Проект сезона 2025 года — это не только выставка, но и насыщенная программа художественных мероприятий, включая творческие встречи и мастер-классы. Это дает зрителю возможность не просто наблюдать, но и стать активным участником диалога с искусством.

Атмосфера праздника

Выставка «Современный русский импрессионизм» — это редкая возможность погрузиться в атмосферу света, воздуха и эмоций. Здесь вы встретитесь с лучшими образцами русского импрессионизма и увидите, как художники используют общее язык для передачи уникальных впечатлений, которые остаются с вами надолго.

Каждая новая экспозиция галереи Багратуни — это важный шаг в развитии художественного диалога между художниками и зрителями, который продолжает радовать и вдохновлять.