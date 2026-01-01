Приглашаем на фестиваль «Пряничных дел мастер» в Краснодаре

6–7 июня в ТЦ «Красная Площадь» в Краснодаре пройдет фестиваль, посвященный искусству пряничного мастерства. Это уникальное событие объединит талантливых мастеров и любителей сладкого ремесла.

Мастер-классы и выставка

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы от лучших пряничных мастеров, где участники смогут научиться создавать собственные сладости. Выставка уникальных пряничных композиций порадует глаз, а профессиональные шедевры стесеют между собой за звание лучшего в 14 номинациях.

Ярмарка и конкурсы

Любителей сладостей ждет ярмарка пряников ручной работы, где можно будет приобрести лакомства на любой вкус. Также каждому желающему предоставится возможность принять участие в конкурсах и испытаниях.

Не упустите шанс познакомиться с искусством создания пряничных шедевров! Приходите всей семьёй, чтобы насладиться атмосферой творчества и вкусных превращений.