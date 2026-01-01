IV благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета
IV благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета

6+
О концерте

IV благотворительный гала-концерт в Александринском театре

8 июля в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, пройдет IV благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать». Мероприятие состоится в рамках фестиваля «Классика и современность» и направлено на помощь молодым мамам-сиротам с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации.

Участники концерта

В гала-концерте примут участие народные и заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета, среди которых:

  • Фарух Рузиматов
  • Виктория Терешкина
  • Олеся Новикова
  • Оксана Скорик
  • Андрей Ермаков
  • Рената Шакирова
  • Роман Беляков
  • Евгений Коновалов
  • Ирина Перрен
  • Марат Шемиунов
  • и другие

Программа концерта

Программа включает в себя самые знаменитые отрывки из балетов, которые составляют славу российского хореографического театра. Зрители смогут насладиться шедеврами мировой балетной классики и хореографическими миниатюрами в исполнении звезд балета России.

Гала-концерт предоставляет уникальную возможность увидеть семейные пары и ведущих солистов Санкт-Петербурга и Москвы, а также мировых звезд на одной сцене. Это мероприятие станет настоящим праздником для истинных ценителей оперы и балета.

Приют «Благодать»

Приют «Благодать» был основан в 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре. Он служит центром помощи для молодых мам с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь они могут находиться до решения жилищных вопросов и устройства детей в детский сад.

История приюта началась в Детском доме № 44, который находился неподалеку от монастыря. После его расформирования сотрудники не смогли расстаться с детьми и организовали приют, получив поддержу от игумении Софии. Благодаря ее заботам, приют активно предоставляет помощь своим подопечным, включая проживание, одежду, продукты и медицинские услуги.

Помощь нуждающимся

Все средства, собранные на гала-концертах, будут направлены на содержание приюта «Благодать». Продолжительность концерта составит около 2 часов, с двумя отделениями по 50 минут и антрактом на 20 минут. Рекомендуется возрастная категория 6+.

Обратите внимание, что состав артистов может изменяться.

Купить билет на концерт IV благотворительный Гала-концерт звезд оперы и балета

Помощь с билетами
В других городах
Июль
8 июля среда
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 1000 ₽

Фотографии

