IV Биеннале черно-белой фотографии в Центре книги и графики Санкт-Петербурга

С 17 по 22 марта 2026 года в галерее Центра книги и графики пройдет IV Биеннале черно-белой фотографии, организованная творческим объединением MFamilia. Зрители смогут увидеть уникальную экспозицию, в которую вошли работы 100 фотографов из различных городов и стран. Это событие станет отличной возможностью оценить искусство черно-белой фотографии через 150 представленных снимков.

Тема выставки

Экспозиция акцентирует внимание на свете, тени, геометрии и текстурах, помогая сосредоточиться на сущности изображений. Каждая работа отражает художественное высказывание автора, проходя через призму черно-белых оттенков.

Категории работ

На выставке будут представлены фотографии в следующих категориях:

Портрет

Семья: эмоции

Пейзаж и архитектура: игра света и тени

Абстракция и эксперимент: формы и текстуры

Традиция и цель MFamilia

Биеннале MFamilia, проводимая в Петербурге уже в четвертый раз, стала значимым событием для профессиональных фотографов и широкой публики. В эпоху цифровой фотографии выставка предлагает зрителям уникальную возможность увидеть осязаемые произведения искусства, которые, как говорил Анри Картье-Брессон, рождаются в мгновение, но сохраняют свою силу на долгие годы.

Творческое объединение MFamilia направленно на развитие и популяризацию фотографии, поддержку талантливых авторов и создание площадок для демонстрации художественных работ. Руководитель объединения и куратор выставки — Юлия Мелентьева.

Выставочные работы

В рамках выставки представлены работы таких фотографов, как:

Андрей Большаков

Варвара Шадрина

Елена Жарова

Зара Нехай

График работы выставки

Выставка открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 20:00, вход до 19:30. В выходные дни запланированы перерывы: с 13:00 до 13:30 и с 16:00 до 16:30. 17 марта выставка будет доступна до 16:00.