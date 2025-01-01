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Иудушка из Головлева
Киноафиша Иудушка из Головлева

Спектакль Иудушка из Головлева

Вопреки тексту Салтыкова-Щедрина – Иудушка-богоискатель в трагическом исполнении Валерия Дьяченко
Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация Салтыкова-Щедрина

Режиссёрская трактовка образа Порфирия Головлёва

Театральная версия романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» исследует образ Порфирия Владимировича Головлёва, известного как Иудушка, — символа предательства и лицемерия, ставшего культовым мировым сатирическим типом. Режиссёр спектакля предлагает свежий взгляд на этого загадочного героя, воплощённого Валерием Дьяченко, показывая Иудушку не только как лицемера, но и как человека, ищущего смысл в трагическом ключе.

Спектакль о русском характере и поиске смысла

В постановке звучит ключевой вопрос: «Россия — чудо или чудовище?». По словам режиссёра, театр выбирает сторону чуда, обращая внимание на внутреннюю борьбу персонажа. Иудушка предстает не просто «тварью дрожащей», а человеком, который отчаянно стремится быть творцом своей судьбы, даже если это путь обмана и самообмана.

Театр глубоких переживаний и острых вопросов

Эта постановка возрождает традиции подлинного театра: место, где сталкиваются смех и слёзы, раздумья и абсурд. Режиссёр подчёркивает значимость каждого момента: зритель будет то смеяться, то холодеть от внутреннего напряжения.

Режиссер
Георгий Васильев
В ролях
Валерий Дьяченко
Ирина Соколова
Александр Иванов
Радик Галиуллин
Анна Дюкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Иудушка из Головлева Иудушка из Головлева Иудушка из Головлева Иудушка из Головлева Иудушка из Головлева Иудушка из Головлева

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