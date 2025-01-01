Спектакль Иудушка из Головлева

Новая интерпретация Салтыкова-Щедрина

Режиссёрская трактовка образа Порфирия Головлёва

Театральная версия романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы» исследует образ Порфирия Владимировича Головлёва, известного как Иудушка, — символа предательства и лицемерия, ставшего культовым мировым сатирическим типом. Режиссёр спектакля предлагает свежий взгляд на этого загадочного героя, воплощённого Валерием Дьяченко, показывая Иудушку не только как лицемера, но и как человека, ищущего смысл в трагическом ключе.

Спектакль о русском характере и поиске смысла

В постановке звучит ключевой вопрос: «Россия — чудо или чудовище?». По словам режиссёра, театр выбирает сторону чуда, обращая внимание на внутреннюю борьбу персонажа. Иудушка предстает не просто «тварью дрожащей», а человеком, который отчаянно стремится быть творцом своей судьбы, даже если это путь обмана и самообмана.

Театр глубоких переживаний и острых вопросов

Эта постановка возрождает традиции подлинного театра: место, где сталкиваются смех и слёзы, раздумья и абсурд. Режиссёр подчёркивает значимость каждого момента: зритель будет то смеяться, то холодеть от внутреннего напряжения.