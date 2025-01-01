Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Итоги Года: НеПоэт Ломовой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Итоги Года: НеПоэт Ломовой

Спектакль Итоги Года: НеПоэт Ломовой

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

НеПоэт в Москве: не пропустите!

С радостью сообщаем, что в сердце столицы состоится грандиозный концерт «Итоги Года» от Большого смешного НеПоэта Ломового! Этот необычный событие объединяет в себе элементы яркого шоу и театральной игры, обещая увлекательный вечер для всех зрителей.

Что ждет зрителей?

На концерте вас ждет удивительное сочетание юмора и музыки, которое заставит забыть о повседневных заботах. Ломовой и его команда подготовили множество неожиданных сюрпризов, ярких номеров и интерактивных моментов, в которых могут участвовать сами зрители.

Кто такой НеПоэт?

НеПоэт — это уникальный проект, который дает возможность зрителям увидеть мир с другой стороны, через призму абсурда и легкости. Ломовой, обладая харизмой и талантом, легко привлекает внимание и создает атмосферу праздника на сцене.

Не упустите шанс!

Убедитесь, что вы заняли лучшие места заранее! Концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей театра и музыки. Приходите, чтобы насладиться этим добрым, веселым и запоминающимся шоу!

Купить билет на спектакль Итоги Года: НеПоэт Ломовой

Помощь с билетами
Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Беги, Алиса, беги
16+
Драма Современная драма
Беги, Алиса, беги
25 января в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Монте-Кристо
12+
Мюзикл
Монте-Кристо
16 декабря в 19:00 Московский театр оперетты
от 1000 ₽
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
0+
Детские елки Детский
Новогодняя Елка в Третьяковской галерее — 2026
28 декабря в 19:00 Третьяковская галерея. Инженерный корпус
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше