Итальянское барокко

Необычный концерт в Новой Опере

В этом месяце зрителей ждет уникальный концерт в «перевернутом» формате на сцене Новой Оперы. На этот раз артисты будут выступать не только на сцене, но и среди зрителей, что позволит вам по-новому ощутить каждую ноту музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены выдающиеся произведения классической музыки:

А. Корелли

Дж. Фрескобальди

Д. Скарлатти

А. Вивальди

Обратите внимание, что состав исполнителей и программа могут быть изменены, что добавляет элемент неожиданности и интриги.

Интересные факты

Формат, при котором зрители становятся частью музыкального действия, открывает новые горизонты восприятия. Это не только развлечение, но и возможность глубже понять и прочувствовать музыку великих композиторов.

Не пропустите шанс стать частью этого удивительного музыкального опыта в Новой Опере!