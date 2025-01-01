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Итальянское барокко
Билеты от 1500₽
Киноафиша Итальянское барокко

Итальянское барокко

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Необычный концерт в Новой Опере

В этом месяце зрителей ждет уникальный концерт в «перевернутом» формате на сцене Новой Оперы. На этот раз артисты будут выступать не только на сцене, но и среди зрителей, что позволит вам по-новому ощутить каждую ноту музыки.

Программа вечера

В программе концерта представлены выдающиеся произведения классической музыки:

  • А. Корелли
  • Дж. Фрескобальди
  • Д. Скарлатти
  • А. Вивальди

Обратите внимание, что состав исполнителей и программа могут быть изменены, что добавляет элемент неожиданности и интриги.

Интересные факты

Формат, при котором зрители становятся частью музыкального действия, открывает новые горизонты восприятия. Это не только развлечение, но и возможность глубже понять и прочувствовать музыку великих композиторов.

Не пропустите шанс стать частью этого удивительного музыкального опыта в Новой Опере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 ноября
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1500 ₽

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