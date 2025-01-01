Итальянский вечер: Музыка любви и страсти в Пермской филармонии

Приглашаем вас провести незабываемый вечер под звуки виртуозной скрипки и величественного органа. Лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян (скрипка) и Евгения Камянская (орган) представят программу, полную итальянской классической музыки, наполненной мелодией и красотой.

Программа концерта

Антонио Вивальди — Соната До мажор для скрипки и органа

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах — Концерт для органа ре минор BWV 596

Франческо Джеминьяни — Соната для скрипки и органа № 4 (аранжировка К. Березин)

Марко Энрико Босси — Адажио для скрипки и органа (аранжировка К. Березин)

Скерцо для органа

Никколо Паганини — «Каприс»

Роберто ди Марино — Ноктюрн для скрипки и органа (аранжировка К. Березин)

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Итальянская музыкальная традиция

Итальянцы говорят, что «синее неба, чем в Италии, не бывает», и именно этот дух солнечного света пронизан в музыке. Италия — это колыбель музыкального искусства: здесь родились опера и инструментальный концерт, а также великие композиторы, оставившие след в истории.

В программе будут звучать произведения таких мастеров, как Антонио Вивальди и Никколо Паганини. Вивальди, уроженец Венеции, оказал огромное влияние на музыкальную культуру XVIII века, а его «Концерт для органа» в транскрипции Баха является одним из выдающихся примеров сотрудничества двух гениев.

Знакомство с исполнителями

Карэн Шахгалдян — один из самых талантливых современных скрипачей, лауреат международных конкурсов, чьи концерты неизменно собирают аншлаги. В своей карьере он работал с такими мастерами, как Иегуди Менухин и Владимир Спиваков.

Евгения Камянская — солистка Пермской краевой филармонии и инициатор множества концертных программ с органом. Она — выпускница Казанской государственной консерватории и лауреат множества наград, включая премию Пермского края в сфере культуры.

Музыка Паганини и Джеминьяни

На концерте также прозвучит один из знаменитых «Каприсов» Никколо Паганини. Этот виртуозный скрипач стал легендой своего времени, и его произведения требуют не только технического мастерства, но и артистизма. Вечер обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Не упустите возможность насладиться итальянским вечером и окунуться в мир прекрасной музыки!