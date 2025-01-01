Спектакль Итальянский вечер «Чао, Италия!»

Весной москвичей ждет уникальная возможность оказаться в солнечной Италии, не покидая родного города! Рим, Флоренция, Милан, Венеция — все эти великолепные города оживут на сцене театра. Вас ждут не только культурные феномены, но и, конечно, изысканные вина и романтические пляжи.
Спектакль-путешествие "Каменный гость" подарит вам незабываемые эмоции. Это новый формат театрального и гастрономического развлечения, где живая музыка создаст атмосферу праздника. Главным героем вечера станет сам Граф Калиостро, а в качестве секретного гостя выступит знаменитый слуга двух господ.
Сбор гостей начнется в 19:00 и продлится до 19:30, а сам спектакль стартует в 20:00. Дети до 7 лет могут посетить мероприятие бесплатно, для детей от 7 лет и старше предусмотрены платные билеты.
Если вы любите необычные мероприятия и хотите приятно удивиться, не упустите возможность стать частью этого уникального театрального ужина. Мы ждем вас!