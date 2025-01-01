Спектакль Итальянский вечер «Чао, Италия!»

Нас ждёт цветущая Италия в необычайно веселой компании!

Весной москвичей ждет уникальная возможность оказаться в солнечной Италии, не покидая родного города! Рим, Флоренция, Милан, Венеция — все эти великолепные города оживут на сцене театра. Вас ждут не только культурные феномены, но и, конечно, изысканные вина и романтические пляжи.

Спектакль-путешествие "Каменный гость" подарит вам незабываемые эмоции. Это новый формат театрального и гастрономического развлечения, где живая музыка создаст атмосферу праздника. Главным героем вечера станет сам Граф Калиостро, а в качестве секретного гостя выступит знаменитый слуга двух господ.

Что вас ждет?

Формат: спектакль состоит из трех коротких историй о современной Италии, каждая длится 15 минут.

Антракт: в перерыве вы сможете заказать еду и напитки.

Интерактив: после спектакля вас ждет интерактив all'italiana со зрителями и фотосессия!

Уютная обстановка: за столиком кафе вы сможете насладиться вечером в компании своих друзей (при условии оформления двух билетов и более).

Важно знать

Сбор гостей начнется в 19:00 и продлится до 19:30, а сам спектакль стартует в 20:00. Дети до 7 лет могут посетить мероприятие бесплатно, для детей от 7 лет и старше предусмотрены платные билеты.

Если вы любите необычные мероприятия и хотите приятно удивиться, не упустите возможность стать частью этого уникального театрального ужина. Мы ждем вас!