Итальянские каникулы: От Каччини до Паганини. Скрипка, орган, голос
Билеты от 1000₽
12+
О концерте

Концерт итальянской классики в Москве

Вас ждёт уникальная возможность оказаться в Италии, не покидая пределы столицы! В этом концерте в середине лета прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории.

Италия через призму музыки

Италия — это яркое солнце, весёлый характер, спелый виноград и высокое искусство. Отражение эпохи Ренессанса заметно в творчестве таких мастеров, как Антонио Вивальди, Николо Паганини и Джоаккино Россини. Эти гениальные композиторы подарили миру мелодии, которые завораживают и вдохновляют.

Знакомьтесь с исполнителями

В программе концерта выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Давид Ардуханян — скрипка
  • Татьяна Ланская — сопрано
  • Ксения Свириденко — орган

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться произведениями:

  • Дж. Каччини
  • А. Вивальди
  • Н. Паганини
  • В. Беллини
  • Дж. Россини

Позвольте себе ощутить атмосферу Италии и насладиться божественными звуками уже сегодня!

Июль
3 июля пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

