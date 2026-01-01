Итальянские каникулы: От Каччини до Паганини. Скрипка, орган, голос

Концерт итальянской классики в Москве

Вас ждёт уникальная возможность оказаться в Италии, не покидая пределы столицы! В этом концерте в середине лета прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов, которые оставили неизгладимый след в музыкальной истории.

Италия через призму музыки

Италия — это яркое солнце, весёлый характер, спелый виноград и высокое искусство. Отражение эпохи Ренессанса заметно в творчестве таких мастеров, как Антонио Вивальди, Николо Паганини и Джоаккино Россини. Эти гениальные композиторы подарили миру мелодии, которые завораживают и вдохновляют.

Знакомьтесь с исполнителями

В программе концерта выступят лауреаты международных конкурсов:

Давид Ардуханян — скрипка

— скрипка Татьяна Ланская — сопрано

— сопрано Ксения Свириденко — орган

Программа концерта

Слушатели смогут насладиться произведениями:

Дж. Каччини

А. Вивальди

Н. Паганини

В. Беллини

Дж. Россини

Позвольте себе ощутить атмосферу Италии и насладиться божественными звуками уже сегодня!