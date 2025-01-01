Итальянские каникулы: лютня, гитара, виоль д'амур

Музыка барокко: погружение в атмосферу исторической Италии

В удивительном пространстве исторической усадьбы звучат старинные инструменты. Барочная гитара, лютня — настоящая повелительница музыки XVI века, и удивительно мягкая по звучанию «виола любви» перенесут вас в Италию времён зарождающегося барокко.

Среди самых известных барочных композиторов выделяются гениальный венецианец Антонио Вивальди и Георг Фридрих Гендель. Однако в эту исключительно плодотворную эпоху творили и многие другие музыканты, чьи имена не так известны современному слушателю.

Алессандро Страделла: забытый гений

Одним из таких композиторов является уроженец Болоньи Алессандро Страделла. Его оперы, кантаты и инструментальная музыка пользовались большой популярностью, а созданные им оратории, по мнению исследователей, оказали влияние на Генделя.

Жизнь Страделлы была полна романтических приключений. Некоторые из них впоследствии послужили сюжетами для театральных постановок, что добавляет особую магию к его музыкальному наследию.

Звуки Италии

В программе прозвучат темпераментная тарантелла, лирическая канцонетта, любовный мадригал и изящный ричеркар. Музыка будет звучать почти так же, как и столетия назад на площадях Милана, Рима, Генуи и великолепной Венеции, с которыми связаны имена блестящих композиторов.

Вслушайтесь в эту музыку — она не оставит вас равнодушными.