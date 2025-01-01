Итальянцы в Итальянском просвете

Итальянская музыка в Петербурге

Петербург всегда был связан с Италией. Образ нашего города был создан итальянскими архитекторами, и не зря его называют «Северной Венецией». В Итальянском Просвете Эрмитажа, где собрана великолепная коллекция итальянского изобразительного искусства, Балтийский Камерный Оркестр приглашает вас погрузиться в атмосферу разных итальянских городов и эпох через музыку знаменитых композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих итальянских композиторов:

Альбинони - Адажио

Вивальди - Концерто Гроссо ре минор

Вивальди - Лето (или другое время года)

Верди - Вступление к 3 акту оперы «Травиата»

Маскани - Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Россини - Соната для струнных До мажор

Боккерини - Менуэт

Боккерини - Квинтет «Ночная стража в Мадриде»

Рота - Концерт для струнных

Каччини - «Аве Мария»

Детали мероприятия

Концерт состоится в Итальянском Просвете и начнется в 20:00. Продолжительность мероприятия составит 1 час 25 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите уникальную возможность насладиться шедеврами итальянской музыки в самом сердце Петербурга!

До встречи в Итальянском Просвете!