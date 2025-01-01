Итальянцы в Итальянском просвете

Петербург всегда был связан с Италией. Образ нашего города был создан итальянскими архитекторами, и не зря его называют «Северной Венецией». В Итальянском Просвете Эрмитажа, где собрана великолепная коллекция итальянского изобразительного искусства, Балтийский Камерный Оркестр приглашает вас погрузиться в атмосферу разных итальянских городов и эпох через музыку знаменитых композиторов.
В программе прозвучат произведения великих итальянских композиторов:
Концерт состоится в Итальянском Просвете и начнется в 20:00. Продолжительность мероприятия составит 1 час 25 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не пропустите уникальную возможность насладиться шедеврами итальянской музыки в самом сердце Петербурга!
До встречи в Итальянском Просвете!