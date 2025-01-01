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Итальянцы в Итальянском просвете
Киноафиша Итальянцы в Итальянском просвете

Итальянцы в Итальянском просвете

6+
Продолжительность 1 час 25 минут без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Итальянская музыка в Петербурге

Петербург всегда был связан с Италией. Образ нашего города был создан итальянскими архитекторами, и не зря его называют «Северной Венецией». В Итальянском Просвете Эрмитажа, где собрана великолепная коллекция итальянского изобразительного искусства, Балтийский Камерный Оркестр приглашает вас погрузиться в атмосферу разных итальянских городов и эпох через музыку знаменитых композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих итальянских композиторов:

  • Альбинони - Адажио
  • Вивальди - Концерто Гроссо ре минор
  • Вивальди - Лето (или другое время года)
  • Верди - Вступление к 3 акту оперы «Травиата»
  • Маскани - Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • Россини - Соната для струнных До мажор
  • Боккерини - Менуэт
  • Боккерини - Квинтет «Ночная стража в Мадриде»
  • Рота - Концерт для струнных
  • Каччини - «Аве Мария»

Детали мероприятия

Концерт состоится в Итальянском Просвете и начнется в 20:00. Продолжительность мероприятия составит 1 час 25 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не пропустите уникальную возможность насладиться шедеврами итальянской музыки в самом сердце Петербурга!

До встречи в Итальянском Просвете!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
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