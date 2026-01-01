Спектакль Италиано аморе и маленькие недоразумения

Авантюрная комедия от театра Турандот

Комедия, полная причудливых преломлений человеческих характеров, наполняет пьесу игрой страстей. Неразбериха начинается, когда вор проникает в квартиру, уверенный, что её хозяева надолго покинули жилье. Он так расслаблен, что даже разговаривает по телефону с женой, не подозревая, что хозяева квартиры, неверные супруги, планируют использовать её для своих любовных увлечений.

Искрометный юмор и узнаваемые живые персонажи позволяют актёрам по-настоящему окунуться в стихию игры и продемонстрировать зрителям своё мастерство. Эта комедия, поставленная в лучших традициях итальянского театра, подарит удовольствие всем – влюблённым, семейным парам и, конечно, каждому зрителю, пришедшему в зал.

Режиссёр и актёры

Режиссер-постановщик – заслуженный артист России Владимир Жуков. В спектакле участвуют:

Вор: Владимир Жуков – актёр театра и кино, заслуженный артист РФ

Владимир Жуков – актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Сеньор Францози: Артем Бибилюров – актёр театра и кино, заслуженный артист РФ

Артем Бибилюров – актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Сеньора Францози: Светлана ГАЛКА – актриса театра и кино, победитель 6 сезона ТВ-шоу Первого канала «Точь-в-точь»

Светлана ГАЛКА – актриса театра и кино, победитель 6 сезона ТВ-шоу Первого канала «Точь-в-точь» Антонио: Александр Носик – актёр театра и кино

Александр Носик – актёр театра и кино Жена вора: Наталья Гребенкина – актриса театра и кино, заслуженный артист РФ

Наталья Гребенкина – актриса театра и кино, заслуженный артист РФ Джулия: Юлия Шиферштейн – актриса театра и кино

Спектакль в 2-х актах (16+)

Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта