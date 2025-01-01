It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Энергия рока на фоне Петербурга

Приглашаем вас на уникальный рок-концерт на теплоходе Rock Hit Neva в рамках программы «It's My Life». С 30 мая по 2 июня наш музыкальный клуб предложит вам незабываемое путешествие по Неве и Финскому заливу. Вас ждёт живое исполнение рок-хитов от коллектива «Jack Daniels» и выдающейся вокалистки Марии Наумовой.

Музыкальная программа

Погружение в мир рока с золотыми хитами от The White Stripes, Kingdom Come, Blondie, Roxette, Guns N' Roses и других легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным и динамичным, не упустите шанс насладиться качественным живым звуком в тёплом и уютном салоне нашего теплохода.

Уникальный маршрут

Речная прогулка:

Проезжаем по историческому центру Петербурга мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости и Авроры.

Морской круиз:

Окружаем Васильевский остров и отправляемся в Финский залив, любуясь Морским фасадом, футуристической архитектурой, вантовыми мостами, стадионом «Газпром-Арена» и небоскрёбом «Лахта-центр».

Далее курс идёт через Морской порт Санкт-Петербурга на фоне стальных кораблей, парусников и легендарного ледокола Красин.

Резервная часть маршрута:

В случае неблагоприятных погодных условий или других факторов, маршрут может быть изменён. В этом случае, прогулка продолжится вверх по Неве, мимо мостов Литейного, Петра Великого и Александра Невского.

Комфорт на борту

Теплоход предлагает две уютные палубы:

Нижняя палуба: Концертная зона с панорамной кают-компанией (VIP-зоной).

Концертная зона с панорамной кают-компанией (VIP-зоной). Верхняя палуба: Застеклённая часть и открытая терраса для наслаждения видами Петербурга.

Авторская экскурсия и кулинарные изыски

На верхней палубе Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, проведёт авторскую экскурсию по музыкальному Петербургу. Наш ресторан предлагает новое гриль-меню «Smoke on the Water», чтобы сделать вечер ещё более насыщенным и вкусным.

Правила и условия

Пронос еды и напитков на борт запрещен. Нарушение правил может привести к отказу в обслуживании и высадке на берег без возврата стоимости билетов. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств.

Присоединяйтесь

Теплоход Rock Hit Neva — это идеальное место для культурного отдыха по-петербургски. Присоединяйтесь к нам для вечеринки с известными музыкантами и уникальными видами Петербурга в иллюминаторе.