Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»
Киноафиша It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Постановка
Теплоход Rock Hit Neva 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Энергия рока на фоне Петербурга

Приглашаем вас на уникальный рок-концерт на теплоходе Rock Hit Neva в рамках программы «It's My Life». С 30 мая по 2 июня наш музыкальный клуб предложит вам незабываемое путешествие по Неве и Финскому заливу. Вас ждёт живое исполнение рок-хитов от коллектива «Jack Daniels» и выдающейся вокалистки Марии Наумовой.

Музыкальная программа

Погружение в мир рока с золотыми хитами от The White Stripes, Kingdom Come, Blondie, Roxette, Guns N' Roses и других легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным и динамичным, не упустите шанс насладиться качественным живым звуком в тёплом и уютном салоне нашего теплохода.

Уникальный маршрут

Речная прогулка:

  • Проезжаем по историческому центру Петербурга мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости и Авроры.

Морской круиз:

  • Окружаем Васильевский остров и отправляемся в Финский залив, любуясь Морским фасадом, футуристической архитектурой, вантовыми мостами, стадионом «Газпром-Арена» и небоскрёбом «Лахта-центр».
  • Далее курс идёт через Морской порт Санкт-Петербурга на фоне стальных кораблей, парусников и легендарного ледокола Красин.

Резервная часть маршрута:

  • В случае неблагоприятных погодных условий или других факторов, маршрут может быть изменён. В этом случае, прогулка продолжится вверх по Неве, мимо мостов Литейного, Петра Великого и Александра Невского.

Комфорт на борту

Теплоход предлагает две уютные палубы:

  • Нижняя палуба: Концертная зона с панорамной кают-компанией (VIP-зоной).
  • Верхняя палуба: Застеклённая часть и открытая терраса для наслаждения видами Петербурга.

Авторская экскурсия и кулинарные изыски

На верхней палубе Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, проведёт авторскую экскурсию по музыкальному Петербургу. Наш ресторан предлагает новое гриль-меню «Smoke on the Water», чтобы сделать вечер ещё более насыщенным и вкусным.

Правила и условия

Пронос еды и напитков на борт запрещен. Нарушение правил может привести к отказу в обслуживании и высадке на берег без возврата стоимости билетов. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств.

Присоединяйтесь

Теплоход Rock Hit Neva — это идеальное место для культурного отдыха по-петербургски. Присоединяйтесь к нам для вечеринки с известными музыкантами и уникальными видами Петербурга в иллюминаторе.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, Английская наб., 28
20:30 от 1500 ₽

Фотографии

It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо» It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

В ближайшие дни

Stand Up прогулка на корабле
18+
Юмор
Stand Up прогулка на корабле
16 августа в 19:45 Причал «Адмиралтейство»
от 2500 ₽
Признание в любви
6+
Классическая музыка
Признание в любви
24 сентября в 19:00 Дом Кочневой
от 700 ₽
Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт
18+
Юмор
Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт
17 октября в 19:30 Руки вверх!
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше