It's My life - красивый рок на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Приглашаем вас на уникальный рок-концерт на теплоходе Rock Hit Neva в рамках программы «It's My Life». С 30 мая по 2 июня наш музыкальный клуб предложит вам незабываемое путешествие по Неве и Финскому заливу. Вас ждёт живое исполнение рок-хитов от коллектива «Jack Daniels» и выдающейся вокалистки Марии Наумовой.
Музыкальная программа
Погружение в мир рока с золотыми хитами от The White Stripes, Kingdom Come, Blondie, Roxette, Guns N' Roses и других легендарных групп. Вечер обещает быть насыщенным и динамичным, не упустите шанс насладиться качественным живым звуком в тёплом и уютном салоне нашего теплохода.
Уникальный маршрут
Речная прогулка:
Морской круиз:
Резервная часть маршрута:
Комфорт на борту
Теплоход предлагает две уютные палубы:
Авторская экскурсия и кулинарные изыски
На верхней палубе Михаил Яруков, легендарный DJ радио ROKS, проведёт авторскую экскурсию по музыкальному Петербургу. Наш ресторан предлагает новое гриль-меню «Smoke on the Water», чтобы сделать вечер ещё более насыщенным и вкусным.
Правила и условия
Пронос еды и напитков на борт запрещен. Нарушение правил может привести к отказу в обслуживании и высадке на берег без возврата стоимости билетов. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и технических обстоятельств.
Присоединяйтесь
Теплоход Rock Hit Neva — это идеальное место для культурного отдыха по-петербургски. Присоединяйтесь к нам для вечеринки с известными музыкантами и уникальными видами Петербурга в иллюминаторе.