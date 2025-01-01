Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
It's Май life!
Билеты от 1500₽
Киноафиша It's Май life!

Спектакль It's Май life!

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Яркий музыкальный спектакль с легендарными хитами Юрия Шатунова

Мюзикл «It’s МАЙ life» — это яркий музыкальный спектакль, который переносит зрителей в романтичные и увлекательные 90-е годы. Под незабываемые хиты Юрия Шатунова, ставшие символом целой эпохи, вы сможете вновь ощутить атмосферу времени, когда мечты и надежды были на пике.

Сюжет и герои

В центре сюжета — жизнь молодого и обаятельного парня по имени Юрик. Его воспитанием занимались самые разные персонажи: изобретатель, цыганка, коммунист и преподаватель музыки. Как результат, Юрик вырастает легким на подъем, свободным и влюбленным в жизнь и музыку человеком.

Каждое утро он встречает за чашкой чая, а закаты провожает под гитару у костра. Однако одна случайная встреча в электричке с скромной попутчицей меняет все. Юрик понимает, что его жизнь больше никогда не будет такой, как прежде.

Основные темы мюзикла

«It’s МАЙ life!» — это не просто история о любви, но и о том, как важно оставаться верным себе, своей семье и своим мечтам, несмотря на все трудности, которые подбрасывает жизнь. Путь к настоящему счастью не всегда гладок, но настоящая любовь и поддержка близких помогут преодолеть любые преграды.

Культовые песни

Под культовые песни Юрия Шатунова зрители смогут вместе с героями прожить множество захватывающих историй и стать свидетелями зарождения первой любви. Спектакль наполнен энергией, позитивом и вдохновением.

Цитата Юрия Шатунова

«В любом месте на земле, где бы я ни находился, чувствую себя счастливым. Жизнь нельзя разлюбить!» — подчеркнул Юрий Шатунов, чьи песни навсегда останутся в наших сердцах.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным путешествием! Любите, мечтайте, и у вас обязательно всё получится!

Режиссер
Илья Ильин
В ролях
Степан Акманов
Иван Король
София Сучкова
Алина Латыпова
Юлия Сиринько

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽
23 августа
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽
17 октября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽
8 ноября
Космос Москва, просп. Мира, 150
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Рязань, 5 октября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Attention
12+
Танцевальный
Attention
27 сентября в 19:00 Театр Аллы Духовой «Тодес»
от 1500 ₽
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и Искусственный интеллект!
22 февраля в 12:35 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
22 августа в 15:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше