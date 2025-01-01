Спектакль Иствикские ведьмы

Возвращение легендарного мюзикла!

Самый долгоживущий российский мюзикл триумфально возвращается на сцену! Музыкальная комедия Джона Демпси и Даны П. Роу по роману Джона Апдайка и одноименному кинофильму «Иствикские ведьмы», с участием звезд мирового кинематографа, таких как Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер и Сьюзан Сарандон, рассказывает историю о том, как три одинокие женщины из маленького городка Иствик неожиданно вызывают в своей жизни образ мужчины мечты.

О сюжете

Женщины, уставшие от одиночества и скучной рутины, уже не верят в появление настоящей любви. Однако однажды появляется Он. И всё меняется. От тоски и серых дней они проходят путь к страсти, магии и вседозволенности. В итоге, за фасадом видимых чудес скрывается нечто большее — проявляются настоящие человеческие ценности. Весь процесс погружает в атмосферу магии, волшебства и таинственных превращений.

Особенности постановки

Этот мюзикл — уникальное зрелище, в котором магия и страсть сочетаются с великолепными голосами, бесподобной пластикой и динамичной энергией. Зрителей ждут захватывающие превращения и шанс прикоснуться к настоящему чуду.

Актерский состав

Главные роли исполняют звезды московских мюзиклов:

Деррил Ван Хорн — Евгений Аксенов

Алекс — Татьяна Солнцева

Джейн — Ольга Ворожцова/Мария Чудовская

Сьюки — Анастасия Сиваева

Фелиция — Оксана Костецкая/Диана Лиманская

Клайд — Евгений Терехов

Дженифер — Ксения Соколова/Анастасия Ставцева

Майкл — Святослав Ставцев/Василий Шутько

Подружки — Ирина Боровская, Ольга Коваленко

Творческая команда