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Иствикские ведьмы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Иствикские ведьмы

Спектакль Иствикские ведьмы

16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возвращение легендарного мюзикла!

Самый долгоживущий российский мюзикл триумфально возвращается на сцену! Музыкальная комедия Джона Демпси и Даны П. Роу по роману Джона Апдайка и одноименному кинофильму «Иствикские ведьмы», с участием звезд мирового кинематографа, таких как Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер и Сьюзан Сарандон, рассказывает историю о том, как три одинокие женщины из маленького городка Иствик неожиданно вызывают в своей жизни образ мужчины мечты.

О сюжете

Женщины, уставшие от одиночества и скучной рутины, уже не верят в появление настоящей любви. Однако однажды появляется Он. И всё меняется. От тоски и серых дней они проходят путь к страсти, магии и вседозволенности. В итоге, за фасадом видимых чудес скрывается нечто большее — проявляются настоящие человеческие ценности. Весь процесс погружает в атмосферу магии, волшебства и таинственных превращений.

Особенности постановки

Этот мюзикл — уникальное зрелище, в котором магия и страсть сочетаются с великолепными голосами, бесподобной пластикой и динамичной энергией. Зрителей ждут захватывающие превращения и шанс прикоснуться к настоящему чуду.

Актерский состав

Главные роли исполняют звезды московских мюзиклов:

  • Деррил Ван Хорн — Евгений Аксенов
  • Алекс — Татьяна Солнцева
  • Джейн — Ольга Ворожцова/Мария Чудовская
  • Сьюки — Анастасия Сиваева
  • Фелиция — Оксана Костецкая/Диана Лиманская
  • Клайд — Евгений Терехов
  • Дженифер — Ксения Соколова/Анастасия Ставцева
  • Майкл — Святослав Ставцев/Василий Шутько
  • Подружки — Ирина Боровская, Ольга Коваленко

Творческая команда

  • Постановка — Игорь Корниенко
  • Музыкальный руководитель — Анна Петухова
Режиссер
Игорь Корниенко
В ролях
Евгений Аксенов
Александр Чернышев
Татьяна Солнцева
Мария Чудовская
Ольга Ворожцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

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