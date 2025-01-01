Истов. При участии ARhip. Большой новогодний концерт

Большой новогодний концерт: Истов и ARhip в Москве

Истов — самобытный автор-исполнитель, обладающий необычной харизмой и уникальным стилем. Его песни отражают наше окружение, переживания и внутренние чувства. Это то, что мы видим вокруг себя, о чем молча радуемся или кричим. Музыка Истова — это наша жизнь.

С ARhip, музыкальным продюсером и исполнителем, Истов создает глубокие душевные мелодии, которые находят отклик в сердцах слушателей по всей России. Оба музыканта родом из Новосибирска, и именно здесь зародилась их творческая дружба, ныне охватывающая всю страну.

Что вас ждет на концерте?

Подготовьтесь к яркому событию! 19 декабря пройдет БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ, полный теплой и душевной атмосферы. В программе — все любимые хиты и новые песни, бонусом — концертный опыт, который объединит всех зрителей.

Не упустите шанс пополнить свою коллекцию музыкальных эмоций и провести вечер в компании талантливых исполнителей. Ждем вас на концерте!