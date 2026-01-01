Оповещения от Киноафиши
История зверушек
Киноафиша История зверушек

Спектакль История зверушек

Постановка
Буфф 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для детей в театре «Буфф»

«История зверушек» - это увлекательное театральное представление для детей от 3 до 11 лет. Спектакль рассказывает о дружбе и приключениях маленьких животных, которые обитают в лесу. Сказочная атмосфера и яркая подача делают его идеальным выбором для семейного просмотра.

Талантливый режиссёр

Постановка выполнена режиссёром, известным своими работами в детском театре, что гарантирует качество и увлекательность сценария. Автор, создавший множество популярных спектаклей для детей, отразил в этой истории важные уроки о дружбе и взаимопомощи.

Яркие декорации и костюмы

Спектакль сопровождается красочными декорациями и эффектными костюмами, что делает его еще более привлекательным для юной аудитории. Каждая деталь помогает создать волшебный мир леса и его обитателей.

Зачем пойти на спектакль?

«История зверушек» станет прекрасным способом провести время с семьёй. Это не только развлекательно, но и полезно для детей, ведь они смогут научиться важным жизненным ценностям. Приходите и откройте для себя радость театра с вашим ребёнком!

Купить билет на спектакль История зверушек

Март
Апрель
14 марта суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
29 марта воскресенье
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
3 апреля пятница
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
25 апреля суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22

