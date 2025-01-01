Меню
История танго. Вечер в музее Скрябина
Билеты от 600₽
История танго. Вечер в музее Скрябина

История танго. Вечер в музее Скрябина

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Танго и классика: Камерный концерт в зале Скрябина

Приглашаем вас на тёплую камерную программу, где встречаются страсть аргентинского танго и тонкая лирика классической романтической традиции. В исполнении скрипки, фортепиано и виолончели прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Астор Пьяццолла, Никколо Паганини, Карлос Гардель и Сергей Рахманинов.

Уникальный инструментальный состав

Инструментальный состав — скрипка, фортепиано и виолончель — подобран специально, чтобы сохранить живое дыхание камерного ансамбля. Каждая пьеса зазвучит с новой выразительностью, позволяя слушателю погрузиться в атмосферу музыки.

Программа концерта

В программе:

  • С. Рахманинов. Вокализ
  • Ф. Крейслер. «Муки любви», «Прекрасный розмарин»
  • A. Глазунов. Песня менестреля
  • Р. Глиэр. Листок из альбома
  • N. Паганини. Кантабиле
  • Х. Родригес. «La Cumparsita»
  • A. Вильольдо. «El Choclo»
  • Я. Гаде. «Jealousi» (Танго «Ревность»)
  • A. Пьяццолла: «Каштановое и голубое», «Кафе 1930», «Ночной клуб 1960» из цикла «История танго», «Libertango», «Oblivion»
  • К. Гардель. Por una cabeza

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (скрипка)
  • Илья Самсонов (виолончель)
  • Ирина Нефёдова (фортепиано)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина.

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.

Вход по билетам с 18:30.

Приглашаем всех меломанов, кто ценит ясность, выразительность, музыкальную смелость и уютную атмосферу зала!

