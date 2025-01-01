История танго. Вечер в музее Скрябина

Танго и классика: Камерный концерт в зале Скрябина

Приглашаем вас на тёплую камерную программу, где встречаются страсть аргентинского танго и тонкая лирика классической романтической традиции. В исполнении скрипки, фортепиано и виолончели прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Астор Пьяццолла, Никколо Паганини, Карлос Гардель и Сергей Рахманинов.

Уникальный инструментальный состав

Инструментальный состав — скрипка, фортепиано и виолончель — подобран специально, чтобы сохранить живое дыхание камерного ансамбля. Каждая пьеса зазвучит с новой выразительностью, позволяя слушателю погрузиться в атмосферу музыки.

Программа концерта

В программе:

С. Рахманинов. Вокализ

Ф. Крейслер. «Муки любви», «Прекрасный розмарин»

A. Глазунов. Песня менестреля

Р. Глиэр. Листок из альбома

N. Паганини. Кантабиле

Х. Родригес. «La Cumparsita»

A. Вильольдо. «El Choclo»

Я. Гаде. «Jealousi» (Танго «Ревность»)

A. Пьяццолла: «Каштановое и голубое», «Кафе 1930», «Ночной клуб 1960» из цикла «История танго», «Libertango», «Oblivion»

К. Гардель. Por una cabeza

Обратите внимание, что программа может измениться.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (скрипка)

Илья Самсонов (виолончель)

Ирина Нефёдова (фортепиано)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина.

Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.

Вход по билетам с 18:30.

Приглашаем всех меломанов, кто ценит ясность, выразительность, музыкальную смелость и уютную атмосферу зала!