История танго. Вечер в музее Скрябина

Приглашаем вас на тёплую камерную программу, где встречаются страсть аргентинского танго и тонкая лирика классической романтической традиции. В исполнении скрипки, фортепиано и виолончели прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Астор Пьяццолла, Никколо Паганини, Карлос Гардель и Сергей Рахманинов.
Инструментальный состав — скрипка, фортепиано и виолончель — подобран специально, чтобы сохранить живое дыхание камерного ансамбля. Каждая пьеса зазвучит с новой выразительностью, позволяя слушателю погрузиться в атмосферу музыки.
В программе:
Обратите внимание, что программа может измениться.
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Место проведения: зал Мемориального Музея А.Н. Скрябина.
Адрес: Москва, Большой Николопесковский переулок, 11.
Вход по билетам с 18:30.
Приглашаем всех меломанов, кто ценит ясность, выразительность, музыкальную смелость и уютную атмосферу зала!