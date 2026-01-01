История страсти: Анна Каренина
История страсти: Анна Каренина

Возраст 6+

О выставке

Лекция об «Анне Карениной» в балетном театре

Приглашаем вас на лекцию профессора и доктора искусствоведения Светланы Наборщиковой из цикла «Русская литературная классика в балетном театре». В рамках лекции мы обсудим многообразные интерпретации романа Льва Толстого, который стал вдохновением для многих режиссёров и хореографов.

История балетных интерпретаций

Роман Толстого многократно инсценировался и экранизировался. Зрителям известны спектакли МХАТа с Аллой Тарасовой и фильмы Александра Зархи с Татьяной Самойловой. Поворотным моментом в балетной интерпретации романа стало сотрудничество композитора Родиона Щедрина и примы балета Майи Плисецкой. Их спектакль «Анна Каренина», премьера которого состоялась в 1972 году в Большом театре, произвёл настоящий фурор.

Современные интерпретации

С тех пор к роману обращались известные хореографы, такие как Джон Ноймайер и Борис Эйфман, создавая уникальные версии, в которых звучала музыка Щедрина, Чайковского, Рахманинова и Шнитке. Например, Ноймайер использовал музыку Чайковского как основу своего балета, что добавило новых красок к сюжетной линии.

Темы обсуждения

В ходе лекции будут затронуты следующие вопросы:

  • Почему Родион Щедрин включил в свою партитуру музыку Чайковского?
  • Какими чертами наделила Анну Каренину Майя Плисецкая?
  • Зачем хореографам понадобился новый персонаж — поезд?
  • Почему Ноймайер и Шпук предпочитают историю Кити и Левина рассказу об Анне и Вронском?

О лекторе

Светлана Витальевна Наборщикова — доктор искусствоведения, профессор, специализирующийся на оперном, балетном и драматическом театре, а также истории художественной критики. Она активно исследует творчество Баланчина, Стравинского и Григоровича и является автором монографии «Баланчин и Стравинский: видеть музыку, слышать танец». С 1997 года Светлана преподаёт в Московской консерватории, где ведёт курсы по современному балету и музыкальной критике. Также она является членом жюри премии «Золотая маска» и экспертом театральных фестивалей.

