Премьера спектакля «История старой квартиры» в Городском театре

С 2022 года в Городском театре не было премьер, и вот наконец, зрителей ждет первая за два года постановка — спектакль по графическому роману Александры Литвиной и Анны Десницкой «История старой квартиры». Это уникальное произведение расскажет о России за сто лет через монологи детей разных эпох, охватывающих период с 1902 по 2002 год.

О спектакле

Сюжет спектакля разворачивается в старом доме, расположенном в тихом переулке. Здесь, на шести пролётах вверх и за дверью налево, зрители перенесутся в старую квартиру, где они познакомятся с несколькими поколениями одной семьи. Спектакль станет свидетелем встреч и расставаний, горя и счастья, потерь и надежд, которые пережили многие семьи в России.

Историческая значимость

История простых обитателей старой квартиры отражает судьбу нашей страны в XX веке. Героев спектакля рассказывают не только сами персонажи, но и их вещи: мебель, одежда, посуда, книги и игрушки. Эти предметы хранят в себе отпечаток времени и следы эпохи, в которую они были созданы, являясь свидетелями истории, о которой не пишут в учебниках.

Почему стоит посетить

Спектакль «История старой квартиры» — это не просто театральная постановка. Это возможность заглянуть в прошлое, вспомнить о своих корнях и понять, как история влияет на нас. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и родное, ведь она касается истории наших семей, друзей и нас самих.

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!