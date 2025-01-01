История солдата в Мариинском театре

Музыка: Игорь Стравинский

Исполнители: Ансамбль артистов оркестра Мариинского театра

О программе

Предстоящий спектакль «Сказка о беглом солдате и черте, играемая, читаемая и танцуемая» — это уникальная работа, основанная на музыке Игоря Стравинского и либретто Шарля Фердинанда Рамю (в переводе С. Петрова). Этот жанрово-стилевой микст был создан в 1918 году и вобрал в себя элементы русской народной сказки с мотивами легенды о Фаусте.

Замысел и контекст

Стравинский и Рамю стремились придать сказке интернациональный смысл, превратив её в притчу. Интересно, что композитор сам переживал трудные времена, отмечая, что мог «остаться ни с чем, на чужбине, в самый разгар войны». Это восприятие отразилось в музыкальном материале и духе всей пьесы.

Камерный характер и исполнение

Пьеса задумывалась для маленького передвижного театра и состоит всего из четырех персонажей. Уникальный оркестр, включающий ограниченное количество инструментов, создает камерную атмосферу. В этой работе Стравинский персонифицирует звуки, где скрипка символизирует душу солдата, а барабан — Черта.

Музыкальные жанры

Спектакль включает «иноземные» танцы, такие как танго, вальс и регтайм, а также испанские и немецкие марши и хоралы. Звучание пьесы также пронизано ассоциациями с концертами известных новоорлеанских джаз-бэндов, записи которых вдохновляли композитора.

Не упустите возможность увидеть этот удивительный спектакль, который соединяет в себе глубокую меланхолию и жизнеутверждающую энергетику, оставляя зрителей с новыми размышлениями о судьбе и человечности.