Музыкальный спектакль «История слоненка Бабара» в театре имени Сац

Спектакль «История слоненка Бабара» расскажет о приключениях маленького слонёнка, который покинул свой дом в джунглях и отправился по Европе. Постановка основана на популярной детской книге Франса Куленка и ориентирована на зрителей в возрасте от 3 до 11 лет. Это идеальное времяпрепровождение для всей семьи!

Режиссёр Сергей Михеев, лауреат множества наград, и художник-постановщик Екатерина Агейная, известная своими работами в театре и кино, создали этот красочный спектакль, который станет ярким событием культурной жизни для детей и их родителей.

Музыкальное наследие

Композитор Франсис Пуленк создал музыкальную версию «Истории слоненка Бабара» в 1940 году для своих племянников. Сказка Жана де Брюноффа с собственными иллюстрациями была одной из самых популярных детских книг во Франции. Поэтому Пуленка попросили адаптировать её в музыкальном формате. В результате появилась маленькая музыкальная сказка для фортепиано и рассказчика, который поведает о вежливом слонёнке и его жизни как в джунглях, так и среди людей.

Камерный спектакль

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац произведение Пуленка будет дополнено вокальными произведениями, создавая камерный спектакль на Малой сцене. Его подготовят музыкальный руководитель Сергей Михеев, режиссёр-постановщик Сергей Михайлов, художник-постановщик Екатерина Агейная, художник по свету Юлия Айнетдинова и артисты театра.

«История слоненка Бабара» — это редкая возможность увидеть на сцене синтез музыки, театра и изобразительного искусства в одном флаконе. Не упустите шанс насладиться этим ярким представлением!