Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
История слоненка Бабара
Билеты от 700₽
Киноафиша История слоненка Бабара

Спектакль История слоненка Бабара

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «История слоненка Бабара» в театре имени Сац

Спектакль «История слоненка Бабара» расскажет о приключениях маленького слонёнка, который покинул свой дом в джунглях и отправился по Европе. Постановка основана на популярной детской книге Франса Куленка и ориентирована на зрителей в возрасте от 3 до 11 лет. Это идеальное времяпрепровождение для всей семьи!

Режиссёр Сергей Михеев, лауреат множества наград, и художник-постановщик Екатерина Агейная, известная своими работами в театре и кино, создали этот красочный спектакль, который станет ярким событием культурной жизни для детей и их родителей.

Музыкальное наследие

Композитор Франсис Пуленк создал музыкальную версию «Истории слоненка Бабара» в 1940 году для своих племянников. Сказка Жана де Брюноффа с собственными иллюстрациями была одной из самых популярных детских книг во Франции. Поэтому Пуленка попросили адаптировать её в музыкальном формате. В результате появилась маленькая музыкальная сказка для фортепиано и рассказчика, который поведает о вежливом слонёнке и его жизни как в джунглях, так и среди людей.

Камерный спектакль

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац произведение Пуленка будет дополнено вокальными произведениями, создавая камерный спектакль на Малой сцене. Его подготовят музыкальный руководитель Сергей Михеев, режиссёр-постановщик Сергей Михайлов, художник-постановщик Екатерина Агейная, художник по свету Юлия Айнетдинова и артисты театра.

«История слоненка Бабара» — это редкая возможность увидеть на сцене синтез музыки, театра и изобразительного искусства в одном флаконе. Не упустите шанс насладиться этим ярким представлением!

Купить билет на спектакль История слоненка Бабара

Помощь с билетами
Апрель
11 апреля суббота
13:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 700 ₽

В ближайшие дни

0+
Детский Кукольный
Лучшая мама
15 марта в 12:00 Рыжий театр
от 650 ₽
Ученая семейка и квадрокоптер
0+
Детский Интерактивный
Ученая семейка и квадрокоптер
16 мая в 10:45 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Звездопад
12+
Драма
Звездопад
6 марта в 19:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше