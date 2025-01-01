Спектакль История слоненка Бабара

Автор: Франсис Пуленк
Формат: Музыкальная сказка для чтеца и фортепиано
Язык: На русском и французском языках
Слон Бабар — один из самых известных персонажей французской литературы и, безусловно, самый знаменитый слон в мире. Первая книга о его приключениях была издана французским художником Жаном де Брюноффом в 1931 году, и к 1939 году было продано около четырех миллионов экземпляров. Бабар завоевал любовь нескольких поколений детей не только во Франции, но и в Англии, Америке и Японии.
Согласно легенде, однажды композитор Франсис Пуленк, пришедший в гости к своим юным родственникам, был призван исполнить что-то более интересное, чем его привычные произведения. Один из детей положил на рояль свою любимую книгу о Бабаре и попросил сыграть музыку об этом слоне. Пуленк не только исполнил это желание, но и записал «серию музыкальных комментариев», посвященных своим племянникам.
Сегодня «История слоненка Бабара» является основой детской музыкальной классики во Франции и аналогом нашего «Петы и волка».
Режиссер: Арина Полякова
Актриса: Полина Докукина
Художник: Анастасия Тузлукова
Музыкальный руководитель: Юлия Бройдо
Спектакль пройдет с участием Грегори Гальмана, директора Французской школы в Санкт-Петербурге.
Иллюстрации к музыкальной сказке будут создаваться «с чистого листа» в процессе спектакля, что позволит юным слушателям погрузиться в волшебный мир Бабара и стать частью его приключений.