История села Горюхина
Киноафиша История села Горюхина

Спектакль История села Горюхина

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «История села Горюхина»: уникальная интерпретация пушкинского текста

Спектакль «История села Горюхина» предлагает зрителям погрузиться в мир произведений Александра Пушкина через призму вымышленного писателя Ивана Петровича Белкина. Эта работа является интересным синтезом драматического театра и кукольного искусства, что создает уникальную атмосферу на сцене.

Задумка и реализация

Идея спектакля заключается в презентации рукописи Белкина, что позволяет литераторам и театралам взглянуть на жизнь и творчество великого русского поэта с новой стороны. Куклы и вертепный театр в спектакле помогают установить баланс между вымыслом и реальностью, а также между персонажем Белкина и самим Пушкиным.

Судьба Горюхина как метафора России

Режиссер Барковский помогает зрителям увидеть в судьбе села Горюхина судьбу всей страны. Эта аллегория поднимает важные вопросы о русском народе, его традициях и переживаниях. Спектакль насыщен глубокими метафорами, что делает его актуальным и резонирующим с историческими реалиями.

Приходите на «Историю села Горюхина», чтобы стать частью этого театрального опыт, который соединяет в себе величие классической литературы и современные театральные формы.

Режиссер
Андрей Андреев
В ролях
Сергей Барковский
