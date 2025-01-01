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История с метранпажем
Билеты от 500₽
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Спектакль История с метранпажем

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля Московского Драматического Открытого театра по А. Вампилову

Дорогие зрители! Приглашаем вас на долгожданную премьеру спектакля "Провинциальные анекдоты. История с метранпажем", который состоится в нашем театре. 

О спектакле

Спектакль поставила талантливый режиссер Анна Самборская. В нем будут задействованы яркие персонажи, каждый из которых привнесет свою уникальную нотку в общую атмосферу:

  • Семен Калошин — администратор гостиницы "Тайга", лысый и вольяжный, в исполнении Василия Сулейманова.
  • Потапов — командированный метранпаж, сухощавый и скромный, в роли Руслана Рзаева.
  • Борис Григорьевич Рукосуев — врач и приятель Калошина, сыграет Сергей Сахаров.
  • Олег Камаев — молодой преподаватель физкультуры, в исполнении Александра Белкина.
  • Марина — официантка ресторана "Тайга", привлекательная, но грубоватая, ее роль исполнила Мария Мартышкова.
  • Виктория — миловидная девушка, устраивающаяся на работу, в исполнении Анастасии Поповой.

Льготные билеты

Наш театр предлагает билеты по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ. Билеты по 300 рублей (6, 7, 8 ряды при наличии не проданных мест):

  • Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан РФ;
  • Дети-инвалиды;
  • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • Члены многодетных семей.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!

Режиссер
Анна Самборская
В ролях
Василь Сулейманов
Руслан Рзаев
Сергей Сахаров
Александр Белкин
Мария Мартышкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
19:00 от 500 ₽

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