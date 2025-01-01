Спектакль История с метранпажем

Премьера спектакля Московского Драматического Открытого театра по А. Вампилову

Дорогие зрители! Приглашаем вас на долгожданную премьеру спектакля "Провинциальные анекдоты. История с метранпажем", который состоится в нашем театре.

О спектакле

Спектакль поставила талантливый режиссер Анна Самборская. В нем будут задействованы яркие персонажи, каждый из которых привнесет свою уникальную нотку в общую атмосферу:

Семен Калошин — администратор гостиницы "Тайга", лысый и вольяжный, в исполнении Василия Сулейманова.

Потапов — командированный метранпаж, сухощавый и скромный, в роли Руслана Рзаева.

Борис Григорьевич Рукосуев — врач и приятель Калошина, сыграет Сергей Сахаров.

Олег Камаев — молодой преподаватель физкультуры, в исполнении Александра Белкина.

Марина — официантка ресторана "Тайга", привлекательная, но грубоватая, ее роль исполнила Мария Мартышкова.

Виктория — миловидная девушка, устраивающаяся на работу, в исполнении Анастасии Поповой.

Льготные билеты

Наш театр предлагает билеты по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ. Билеты по 300 рублей (6, 7, 8 ряды при наличии не проданных мест):

Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан РФ;

Дети-инвалиды;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Члены многодетных семей.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!