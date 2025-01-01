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История пряников и пряностей
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История пряников и пряностей

12+
Возраст 12+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Вкусный микс истории, ароматов и творчества. Мастер-класс в музее пряника

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое объединяет в себе историю, кулинарию и творчество! Узнайте, как пряники покорили мир и какие самые интересные факты связаны с их историей.

Пряности, изменившие ход истории

На нашем мастер-классе вы узнаете, как пряности повлияли на торговлю, войны и великие географические открытия. Эти маленькие, но такие важные ингредиенты сыграли ключевую роль в развитии цивилизаций.

Старинные рецепты пряников

Познакомьтесь с изысканными рецептами пряников, начиная от медового хлеба Древнего Египта и заканчивая знаменитым Вяземским пряником. Мы расскажем о секретах их приготовления и о том, как традиции сохранились до наших дней.

Создайте свой сладкий шедевр

На мастер-классе вы сможете создать свой собственный роскошный печатный пряник с начинкой. У вас будет выбор из двух разных вкусов. Также мы научим вас расписывать два пряника и освоить базовые приемы работы с глазурью.

Пряничная дегустация и чайный сбор

Не упустите возможность насладиться дегустацией пряников и авторским чайным сбором, который дополнит ваш сладкий опыт. Для вашего удобства мы также подготовили фотозону и магазин, где можно приобрести вкусные сувениры.

Продолжительность мероприятия

Мастер-класс длится 1 час 30 минут. Не пропустите шанс окунуться в мир пряничной магии!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
2 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
5 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
11 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
20 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
21 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
27 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
29 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
2 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
6 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
8 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽

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