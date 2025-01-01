Вкусный микс истории, ароматов и творчества. Мастер-класс в музее пряника

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое объединяет в себе историю, кулинарию и творчество! Узнайте, как пряники покорили мир и какие самые интересные факты связаны с их историей.

Пряности, изменившие ход истории

На нашем мастер-классе вы узнаете, как пряности повлияли на торговлю, войны и великие географические открытия. Эти маленькие, но такие важные ингредиенты сыграли ключевую роль в развитии цивилизаций.

Старинные рецепты пряников

Познакомьтесь с изысканными рецептами пряников, начиная от медового хлеба Древнего Египта и заканчивая знаменитым Вяземским пряником. Мы расскажем о секретах их приготовления и о том, как традиции сохранились до наших дней.

Создайте свой сладкий шедевр

На мастер-классе вы сможете создать свой собственный роскошный печатный пряник с начинкой. У вас будет выбор из двух разных вкусов. Также мы научим вас расписывать два пряника и освоить базовые приемы работы с глазурью.

Пряничная дегустация и чайный сбор

Не упустите возможность насладиться дегустацией пряников и авторским чайным сбором, который дополнит ваш сладкий опыт. Для вашего удобства мы также подготовили фотозону и магазин, где можно приобрести вкусные сувениры.

Продолжительность мероприятия

Мастер-класс длится 1 час 30 минут. Не пропустите шанс окунуться в мир пряничной магии!