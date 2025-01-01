Меню
Киноафиша История про Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого стола

Спектакль История про Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого стола

Постановка
Театр.doc industrial 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляет сторителлинг из цикла «Истории Европы» на сцене Театр.doc

Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляет новый спектакль в жанре сторителлинг из цикла «Истории Европы». Это постановка, основанная на произведениях сэра Томаса Мэлори: «Смерть Артура» и «Истории бриттов».

Легенды о Мерлине и Артуре

Постановка рассказывает захватывающую историю о Мерлине, короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. В центре сюжета — человек, который придумал рыцарский подвиг, но при этом не спас даму. Это повествование о тех, кто был обвинен в предательстве, о лучшем друге и о том, кто стремился стать величайшим рыцарем мира.

Темы, которые волнуют

Спектакль затрагивает сложные темы: призвание, служение и предназначение. Это не просто история о рыцарях, а глубокое исследование человеческих отношений и внутренней борьбы. Каждое событие подчеркивает, как выборы и обстоятельства формируют судьбы героев.

Интересные факты

Произведения Томаса Мэлори, написанные в XV веке, стали основой для множества адаптаций в литературе и театре. Его «Смерть Артура» считается одним из первых полных изложений легенды о короле Артуре и его рыцарях. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и познавательным, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу средневековой Европы.

Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной театральной интерпретации. Убедитесь в том, что история, которую вы увидите, — это не только легенда, но и актуальное размышление о человеческой природе.

Режиссер
Ксения Зорина
В ролях
Ольга Злодеева
Юлия Исаченко
Люсьена Любимова
Елена Лямина
Лариса Данилович
