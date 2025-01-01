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Киноафиша История про Клару, Карла и кларнет

История про Клару, Карла и кларнет

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О концерте/спектакле

Интерактивный концерт для детей «История про Клару, Карла и кларнет»

Приглашаем вас на захватывающий интерактивный концерт от проекта Mozart for kids, который станет настоящим приключением для юных зрителей!

Куда же пропал кларнет, этот изящный интеллигентный сэр? В оркестровой яме разразилось настоящее расследование! У нас есть несколько улик, которые помогут найти этот загадочный инструмент.

В поисках кларнета нам будут помогать верные спутники — скрипка и виолончель. Вместе они раскроют тайны музыкального мира и подарят незабываемые моменты!

Для кого это мероприятие?

Интерактивный концерт будет интересен детям с двух лет. Он не только развлекательно, но и образовательное мероприятие, которое познакомит малышей с миром классической музыки.

Важно знать!

Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
11:00 13:00

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