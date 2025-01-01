Интерактивный концерт для детей «История про Клару, Карла и кларнет»

Приглашаем вас на захватывающий интерактивный концерт от проекта Mozart for kids, который станет настоящим приключением для юных зрителей!

Куда же пропал кларнет, этот изящный интеллигентный сэр? В оркестровой яме разразилось настоящее расследование! У нас есть несколько улик, которые помогут найти этот загадочный инструмент.

В поисках кларнета нам будут помогать верные спутники — скрипка и виолончель. Вместе они раскроют тайны музыкального мира и подарят незабываемые моменты!

Для кого это мероприятие?

Интерактивный концерт будет интересен детям с двух лет. Он не только развлекательно, но и образовательное мероприятие, которое познакомит малышей с миром классической музыки.

Важно знать!

Обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения!