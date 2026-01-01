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История одной ночи
Киноафиша История одной ночи

Спектакль История одной ночи

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Театральная премьера: «История одной ночи» в центре «За Черной речкой»

В театральном центре «За Черной речкой» состоится премьера спектакля «История одной ночи». Это захватывающая драма о сложных отношениях, которая заставит зрителей задуматься о природе счастья и взаимопонимания.

Сюжет спектакля

Главные герои, Жиль и Лиза, находятся на перепутье в своей жизни. В эту долгую и бессонную ночь они решают провести опасное расследование, которое станет ключом к осознанию роковой ошибки, сделанной за годы совместной жизни. Каковы последствия пятнадцатилетнего брака и что скрывается за масками взаимных подозрений и обвинений?

Тема и атмосфера

Спектакль погружает зрителя в мир невыносимых переживаний и эмоциональных конфликтов. Жиль и Лиза стремятся к одному и тому же — к обыкновенному счастью. Но возможно ли это среди жестокой игры взаимных упреков? Каждый зритель найдет в их истории что-то близкое и знакомое.

Интересные факты

Спектакль «История одной ночи» ставит молодой, но уже зарекомендовавший себя режиссер. В его предыдущих работах критики отмечали глубокую проработку персонажей и оригинальный подход к сценографии. Кроме того, в спектакле участвуют талантливые актеры, которые уже успели завоевать любовь зрителей.

Не пропустите

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории о любви, подозрениях и поиске счастья!

Режиссер
Олег Молитвин
В ролях
Сергей Бызгу
Наталья Ткаченко

Фотографии

История одной ночи История одной ночи История одной ночи История одной ночи История одной ночи История одной ночи
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