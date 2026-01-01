Камерный спектакль с кукольными персонажами «История одной фотографии»

Спектакль «История одной фотографии» создан режиссёром Елизаветой Бондарь для камерного пространства и сочетает элементы драматического театра и театра кукол. Это псевдодокументальная история о современной паре –режиссёре и драматурге, которые возвращаются к работе вместе после расставания, чтобы поставить спектакль.

В основу сюжета легла история фотографа, мечтавшего снимать Максима Горького. Однако ему удаётся встретить писателя лишь один раз в 1929 году на пути к Соловкам. Режиссёр делится, что изначально планировалась постановка в жанре мокьюментари о вымышленном персонаже. Однако идеи не складывались, и Бондарь поняла, что вместе с драматургом они должны сконцентрироваться на том, что для них действительно важно – понять, почему Горький вернулся в СССР. Эта тема отражает и их собственные переживания, так как режиссёр находится в России, а её партнёр уже давно живёт за границей.

«Мы работаем вместе, придумываем спектакли, но так и не обсудили самое главное обстоятельство нашего существования», — говорит Елизавета Бондарь. В результате, спектакль представляет собой своего рода размышление о правде, прорастающей через вымышленный сюжет.

Художник и куклы

Куклы и декорации для спектакля создала талантливая художница Мария Кривцова. Её предыдущие работы с элементами театра кукол были отмечены наградами на российских фестивалях. Например, спектакль «Аленький цветочек» театра «Таратумб» стал победителем в номинации «Лучший спектакль для детей 6+» на фестивале-конкурсе негосударственных театров. «Ученик колдуна» Липецкого академического театра драмы им. Л.Н. Толстого также был удостоен награды на VIII Большом детском фестивале.

Кукольные персонажи в «Истории одной фотографии» оживают благодаря актёрам Московского детского театра марионеток. Премьера спектакля состоялась в рамках фестиваля искусств «Горький +», что подчеркивает уникальность и актуальность данной постановки.