История одного
Киноафиша История одного

Спектакль История одного

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «История одного» – Жан-Батист Гренуй и погружение в мир парфюмерии

В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, ставший символом противоречий своего времени. Его звали Жан-Батист Гренуй – фигура, которая олицетворяет как гениальность, так и отвратительность. В отличие от других известных личностей, имя Гренуя было забыто, хотя его талант и тщеславие были неоспоримы. Он был мастером, чья гениальность проявлялась в мире, не оставляющем следов в истории, – в царстве запахов.

Тема спектакля

Спектакль исследует жизнь и внутренний мир Гренуя, погружая зрителей в уникальную атмосферу восемнадцатого века. Его страсть к ароматам и стремление к совершенству становятся основой для удивительного театрального опыта. Зрители смогут увидеть, как запахи влияют на человеческие эмоции и восприятие мира.

Интересные факты

  • Жан-Батист Гренуй, главный герой, был не только парфюмером, но и манипулятором, который использовал свои способности для достижения своих целей.
  • Спектакль основан на романе немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер: История одного убийцы», который стал бестселлером и был адаптирован в успешный фильм.
  • Костюмы и декорации спектакля тщательно воссоздают атмосферу Франции XVIII века, что позволяет зрителям полностью погрузиться в историю.

Что ожидать

Зрители могут ожидать интригующий сюжет, захватывающие визуальные эффекты и уникальную музыкальную партитуру, которая дополнит атмосферу спектакля. «История одного» – это не только рассказ о гениальности, но и глубокое исследование человеческой природы и стремления к признанию.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события, которое оставит неизгладимое впечатление!

Режиссер
Андрей Чепыжов
В ролях
Данила Иващенко

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
Театральная платформа «Прачка» Самара, Фрунзе, 87/89
19:00 от 650 ₽

Фотографии

История одного История одного История одного

