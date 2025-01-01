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История одного шедевра
Билеты от 600₽
Киноафиша История одного шедевра

История одного шедевра

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на уникальный концерт под названием «История одного шедевра»

Приглашаем вас на уникальный концерт под названием «История одного шедевра», который представит Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под руководством талантливого ведущего Артёма Варгафтика. В программе вечера прозвучат знаковые произведения величайших композиторов.

Программа вечера

  • Сергей Прокофьев — фрагменты из балета «Ромео и Джульетта»
  • Гектор Берлиоз — фрагменты из драматической симфонии «Ромео и Юлия»

Эти произведения посвящены самой известной любовной истории, написанной Шекспиром, и завораживают слушателей своей эмоциональностью и глубиной. Прокофьев, в частности, создал одну из самых популярных музыкальных интерпретаций этой трагедии, а Берлиоз добавил свой уникальный взгляд на сюжет, сочетая симфонические и вокальные элементы.

Интересные факты

Знаете ли вы, что балет «Ромео и Джульетта» Прокофьева впервые был представлен в 1938 году в Большем театре? Он до сих пор остается актуальным и востребованным. А драматическая симфония Берлиоза, написанная в 1839 году, считается одной из первых попыток объединения симфонического и оперного жанров.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой, которая перенесет вас в мир Шекспировской драмы и эмоций. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 ноября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
18:00 от 600 ₽

Фотографии

История одного шедевра

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