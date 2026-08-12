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История одного экспоната. Собирание земель русских
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Киноафиша История одного экспоната. Собирание земель русских

История одного экспоната. Собирание земель русских

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О выставке

Выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских» в Коломенском

В Думной палате Дворца царя Алексея Михайловича открыта выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских». Экспозиция представляет собой стационарную витрину, в которой особое внимание уделено уникальному документу – «Карта постепенного расширения пределов Российской империи с 1462 года», изданной в 1908 году В. М. Ивановым.

Эта редкая карта служит наглядным свидетельством многовекового территориального развития России. Система наложения различных цветов и условных обозначений помогает проследить этапы присоединения земель и оценить масштаб исторических преобразований в разные эпохи.

Культурное и военное наследие

Выставка посвящена исторической традиции объединения русских земель, что сыграло ключевую роль в формировании государственности и национальной идентичности. Дополняют экспозицию предметы XVIII – начала XX века, которые отражают культурное и военное наследие эпохи. Среди них можно увидеть нательный крест XVIII века, выполненный из медного сплава, и кинжал с ножнами, созданный на Северном Кавказе в начале XX века. Это изделие не только из стали, но и украшенное слоновой костью, демонстрирует мастерство декоративных техник – травление, гравировку, чернение и золочение.

Интересные экспонаты

Также в экспозиции представлены пороховница «Взятие и штурм Азовской крепости», созданная в Архангельской губернии в первой четверти XVIII века, а также печатные изображения казаков в амуниции на гравюрах XVIII века. Эти предметы дополняют общее представление о культурном наследии и историческом пути России.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию и будет интересна как специалистам, так и всем, кто интересуется историей России и процессами формирования её государственного устройства. Экспозиция предоставляет уникальную возможность увидеть редкие артефакты и задуматься о значении исторического пути нашей страны.

Купить билет на выставка История одного экспоната. Собирание земель русских

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Август
12 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

История одного экспоната. Собирание земель русских История одного экспоната. Собирание земель русских История одного экспоната. Собирание земель русских История одного экспоната. Собирание земель русских История одного экспоната. Собирание земель русских

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