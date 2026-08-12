Выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских» в Коломенском

В Думной палате Дворца царя Алексея Михайловича открыта выставка «История одного экспоната. Собирание земель русских». Экспозиция представляет собой стационарную витрину, в которой особое внимание уделено уникальному документу – «Карта постепенного расширения пределов Российской империи с 1462 года», изданной в 1908 году В. М. Ивановым.

Эта редкая карта служит наглядным свидетельством многовекового территориального развития России. Система наложения различных цветов и условных обозначений помогает проследить этапы присоединения земель и оценить масштаб исторических преобразований в разные эпохи.

Культурное и военное наследие

Выставка посвящена исторической традиции объединения русских земель, что сыграло ключевую роль в формировании государственности и национальной идентичности. Дополняют экспозицию предметы XVIII – начала XX века, которые отражают культурное и военное наследие эпохи. Среди них можно увидеть нательный крест XVIII века, выполненный из медного сплава, и кинжал с ножнами, созданный на Северном Кавказе в начале XX века. Это изделие не только из стали, но и украшенное слоновой костью, демонстрирует мастерство декоративных техник – травление, гравировку, чернение и золочение.

Интересные экспонаты

Также в экспозиции представлены пороховница «Взятие и штурм Азовской крепости», созданная в Архангельской губернии в первой четверти XVIII века, а также печатные изображения казаков в амуниции на гравюрах XVIII века. Эти предметы дополняют общее представление о культурном наследии и историческом пути России.

Выставка ориентирована на широкую аудиторию и будет интересна как специалистам, так и всем, кто интересуется историей России и процессами формирования её государственного устройства. Экспозиция предоставляет уникальную возможность увидеть редкие артефакты и задуматься о значении исторического пути нашей страны.