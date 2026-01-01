Концерт киномелодий

Приготовьтесь к незабываемому концерту под названием «История музыки советского кинематографа». В программе будет звучать знаковая музыка, которая стала неотъемлемой частью эпохи советского кино.

Выдающиеся исполнители

Концертная программа подготовлена Кубанским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. Оркестр представит лучшие произведения, созданные для советских фильмов, и перенесёт вас в мир любимых кинокартин.

Ведущий концерта

В роли ведущей выступит Нина Магдалиц, член Союза композиторов и музыковедов России, также заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она поделится интересными историями о создании звукового сопровождения к известным фильмам и расскажет о лучших оркестрах, исполняющих киномузыку.

Билеты

Обратите внимание, что билеты, приобретённые на 5 апреля 2026 года с прежним названием концерта, остаются действительными.