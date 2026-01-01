Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История музыки советского кинематографа
Киноафиша История музыки советского кинематографа

История музыки советского кинематографа

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт киномелодий

Приготовьтесь к незабываемому концерту под названием «История музыки советского кинематографа». В программе будет звучать знаковая музыка, которая стала неотъемлемой частью эпохи советского кино.

Выдающиеся исполнители

Концертная программа подготовлена Кубанским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского. Оркестр представит лучшие произведения, созданные для советских фильмов, и перенесёт вас в мир любимых кинокартин.

Ведущий концерта

В роли ведущей выступит Нина Магдалиц, член Союза композиторов и музыковедов России, также заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она поделится интересными историями о создании звукового сопровождения к известным фильмам и расскажет о лучших оркестрах, исполняющих киномузыку.

Билеты

Обратите внимание, что билеты, приобретённые на 5 апреля 2026 года с прежним названием концерта, остаются действительными.

Купить билет на концерт История музыки советского кинематографа

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
12:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 500 ₽

В ближайшие дни

Вечер органной музыки
6+
Классическая музыка
Вечер органной музыки
26 июня в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 550 ₽
Изгой. 20 лет: Алиса
16+
Рок
Изгой. 20 лет: Алиса
19 апреля в 19:00 Олимп
от 3000 ₽
Большой открытый микрофон
18+
Юмор
Большой открытый микрофон
5 марта в 20:00 Standup Bar Krasnodar
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше