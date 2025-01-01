Спектакль История любви

Эксклюзивный вечер с Анной Ковальчук на теплоходе «Сити-Блюз»

«Акватория-театр» открывает новый сезон! 20 сентября в 18:00 состоится незабываемый праздник, где главной звездой станет народная артистка Российской Федерации Анна Ковальчук. Это великолепное событие пройдет на борту комфортабельного теплохода-ресторана «Сити-Блюз».

Музыкальная программа "История любви"

Тематика вечера — «История любви» — наполнена магией музыки и красивыми воспоминаниями. Анна Ковальчук, специально для этого мероприятия, подготовила удивительную концертную программу, где соединятся ее потрясающий голос и волшебные страсти сцены. Любители творчества актрисы смогут услышать знаменитые эстрадные композиции и любимые хиты из кинофильмов.

Живое звучание и уникальная атмосфера

Аккомпанировать Анне Ковальчук будет группа «Ангелы Анны». Звуки гитары, рояля, перкуссии и контрабаса создадут неповторимую атмосферу, которая позволит погрузиться в музыкальное путешествие по Неве.

Знакомство с актрисой

Анна Ковальчук — обладательница высшей театральной премии «Золотой Софит». Она известна по своим ролям в известных сериалах, таких как «Тайны следствия» и «Екатерина. Фавориты», где она воплотила образы ярких и запоминающихся персонажей.

Начало вечера

Вечер начнется с приветственного бокала игристого. Гостям будут предложены напитки и закуски по меню а-ля карт, что создаст еще более комфортную атмосферу.

Место проведения

Увлекательное музыкальное путешествие продлится до 20:00 и пройдет на причале «Румянцевский спуск», расположенном по адресу: Университетская набережная, 17.

Не упустите шанс стать частью этого невероятного события вместе с Анной Ковальчук и насладиться искусством в его лучших проявлениях!