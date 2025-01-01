Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История любви
Киноафиша История любви

Спектакль История любви

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Эксклюзивный вечер с Анной Ковальчук на теплоходе «Сити-Блюз»

«Акватория-театр» открывает новый сезон! 20 сентября в 18:00 состоится незабываемый праздник, где главной звездой станет народная артистка Российской Федерации Анна Ковальчук. Это великолепное событие пройдет на борту комфортабельного теплохода-ресторана «Сити-Блюз».

Музыкальная программа "История любви"

Тематика вечера — «История любви» — наполнена магией музыки и красивыми воспоминаниями. Анна Ковальчук, специально для этого мероприятия, подготовила удивительную концертную программу, где соединятся ее потрясающий голос и волшебные страсти сцены. Любители творчества актрисы смогут услышать знаменитые эстрадные композиции и любимые хиты из кинофильмов.

Живое звучание и уникальная атмосфера

Аккомпанировать Анне Ковальчук будет группа «Ангелы Анны». Звуки гитары, рояля, перкуссии и контрабаса создадут неповторимую атмосферу, которая позволит погрузиться в музыкальное путешествие по Неве.

Знакомство с актрисой

Анна Ковальчук — обладательница высшей театральной премии «Золотой Софит». Она известна по своим ролям в известных сериалах, таких как «Тайны следствия» и «Екатерина. Фавориты», где она воплотила образы ярких и запоминающихся персонажей.

Начало вечера

Вечер начнется с приветственного бокала игристого. Гостям будут предложены напитки и закуски по меню а-ля карт, что создаст еще более комфортную атмосферу.

Место проведения

Увлекательное музыкальное путешествие продлится до 20:00 и пройдет на причале «Румянцевский спуск», расположенном по адресу: Университетская набережная, 17.

Не упустите шанс стать частью этого невероятного события вместе с Анной Ковальчук и насладиться искусством в его лучших проявлениях!

В ролях
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Теплоход «Сити-блюз» Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
18:00 от 8000 ₽

В ближайшие дни

Бешеные деньги
12+
Комедия
Бешеные деньги
12 ноября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Бременские музыканты
6+
Детский Музыка
Бременские музыканты
31 августа в 11:00 Легенда
от 1700 ₽
Бэби-утро в Волшебной миле
0+
Детский Интерактивный
Бэби-утро в Волшебной миле
29 сентября в 10:30 Волшебная миля
от 490 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше