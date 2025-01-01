Меню
История лошади
История лошади

Спектакль История лошади

Пластически-драматический спектакль от хореографа Сергея Грицая
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Сергей Грицай
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Танцевальное переосмысление повести Льва Толстого «Холстомер»

Новый спектакль хореографа Сергея Грицая предлагает зрителям уникальное прочтение классической повести Льва Толстого «Холстомер». В этой интерпретации сливаются элементы вокала и пластики, создавая завораживающую атмосферу, которую невозможно пропустить.

Сюжет и действие

Действие спектакля происходит в танцклассе, что придаёт особую динамику и современность известной истории о старом мерине. В роли главного героя — молодого артиста Владимира Морякина, который мастерски передаёт переживания своего персонажа, заставляя зрителей сопереживать каждому его шагу.

Музыка и хореография

Спектакль отличается не только яркими танцевальными номерами, но и продуманным музыкальным сопровождением. Каждый элемент хореографии тщательно выстраивается в гармоничное целое, создавая незабываемые образы и эмоции.

Интересные факты

  • Сергей Грицай известен своими смелыми экспериментами в области современного танца.
  • «Холстомер» — это не первая работа Грицая по мотивам произведений русской литературы; ранее он уже обращался к другим классическим текстам.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее зрелище, которое сочетает в себе традиции и современность, в уникальной интерпретации великого произведения!

Фотографии

