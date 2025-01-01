Лекция о «Щелкунчике» в Sumbur Bar

Каждый год в преддверии Нового года театры переживают настоящий ажиотаж. Билеты на «Щелкунчика» раскупают за несметные суммы, места исчезают за месяц вперёд, а зрители стоят в ночных очередях, чтобы заполучить заветный билет. Эта сказка о девочке Мари, попавшей в Конфитюренбург, и её смелом защитнике Щелкунчике, написанная Гофманом в 1816 году, продолжает волновать сердца как детей, так и взрослых. Балет на музыку Петра Ильича Чайковского стал общемировым символом новогодней магии.

Секрет успеха «Щелкунчика»

Но что стоит за таким впечатляющим успехом? Почему первые показы балета провалились? Какой инструмент Чайковский скрывал от своих коллег? И какие изменения пережила постановка в XX веке? На эти вопросы мы ответим на лекции «Щелкунчик и Мышиный король. Тайны Конфитюренбурга».

О лекторе

Спикер мероприятия — Кристина Крапивина, которая погрузит нас в историю создания балета и откроет завесу над таинственными аспектами его постановок в самых известных театрах мира.

Дата и место проведения

📅 25 декабря

⏰ 20:00

📍 Sumbur Bar

Тёплый предновогодний вечер, атмосфера, напитки и настоящая магия искусства ждут вас! Обратите внимание, количество мест ограничено — бронируйте заранее!