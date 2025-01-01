Каждый год в преддверии Нового года театры переживают настоящий ажиотаж. Билеты на «Щелкунчика» раскупают за несметные суммы, места исчезают за месяц вперёд, а зрители стоят в ночных очередях, чтобы заполучить заветный билет. Эта сказка о девочке Мари, попавшей в Конфитюренбург, и её смелом защитнике Щелкунчике, написанная Гофманом в 1816 году, продолжает волновать сердца как детей, так и взрослых. Балет на музыку Петра Ильича Чайковского стал общемировым символом новогодней магии.
Но что стоит за таким впечатляющим успехом? Почему первые показы балета провалились? Какой инструмент Чайковский скрывал от своих коллег? И какие изменения пережила постановка в XX веке? На эти вопросы мы ответим на лекции «Щелкунчик и Мышиный король. Тайны Конфитюренбурга».
Спикер мероприятия — Кристина Крапивина, которая погрузит нас в историю создания балета и откроет завесу над таинственными аспектами его постановок в самых известных театрах мира.
📅 25 декабря
⏰ 20:00
📍 Sumbur Bar
Тёплый предновогодний вечер, атмосфера, напитки и настоящая магия искусства ждут вас! Обратите внимание, количество мест ограничено — бронируйте заранее!