История криминалистики и ее будущее
Билеты от 800₽
О выставке

Лекция «История криминалистики и её будущее» о раскрытии преступлений

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, которая откроет перед вами захватывающий путь формирования криминалистики. Вы познакомитесь с первыми методами расследования преступлений в древности и проследите за развитием этой науки до современных технологий распознавания и анализа доказательств.

Ключевые этапы развития криминалистики

Участники лекции узнают о значительных вехах, таких как влияние судебной медицины, фотографии и дактилоскопии на раскрытие преступлений. Особое внимание будет уделено внедрению ДНК-анализа и цифровых технологий, которые играют ключевую роль в современном расследовании.

Взгляд в будущее

Лекция также рассмотрит будущие направления криминалистики. От искусственного интеллекта до больших данных, от биометрических систем нового поколения до инновационных методов прогнозирования – эти темы ждут вас в насыщенной программе.

Специальные мероприятия

Не пропустите уникальные семинары, такие как "Криминалистическая трасология: искусство поиска следов", которая пройдет 5 ноября в 19:00, и "Криминалистическое оружиеведение и исследование внешности человека (габитоскопия)", запланированное на 17 ноября в 19:00. Эти мероприятия подарят вам возможность погрузиться еще глубже в мир криминалистики.

Приходите, чтобы узнать больше о реальных делах и исторических фактах, а также о перспективах развития этой увлекательной науки!

Январь
Февраль
Март
21 января среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 800 ₽
4 февраля среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 800 ₽
18 февраля среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 800 ₽
4 марта среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 800 ₽
18 марта среда
19:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 800 ₽

