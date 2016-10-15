Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
История Кино
Билеты от 1000₽
Киноафиша История Кино

История Кино

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт «Кино»: погружение в эпоху 80-х

Приготовьтесь к искренней энергетике и живому исполнению любимых хитов группы КИНО! Трибьют «История КИНО» перенесет вас в музыкальное путешествие по самым значимым моментам их истории — от первых композиций 1982 года до стадионных выступлений 1990 года.

Живое исполнение и историческая точность

Этот концерт представляет собой уникальное сочетание музыки и театра. Исполнители не просто играют песни — они воссоздают атмосферу времени, используя оригинальные аранжировки, костюмы и винтажные инструменты. Зрителям будет предложено насладиться не только узнаваемыми мелодиями, но и яркими сценическими движениями, которые глубоко отражают стиль группы.

Почему стоит посетить это событие

Трибьют «История КИНО» — это возможность вспомнить и переосмыслить классические треки, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры. Уникальная стилистика и преданность оригиналу делают этот концерт обязательным к посещению для всех поклонников творчества КИНО.

Окунитесь в ностальгию, вспомнив незабываемые хиты, и создайте новые воспоминания с музыкой, которая продолжает вдохновлять поколения!

Купить билет на концерт История Кино

Помощь с билетами
Октябрь
15 октября среда
20:00
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

MankaGroove
18+
Джаз Рок
MankaGroove
30 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
20 января в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Dire Straits Tribute Show
18+
Рок
Dire Straits Tribute Show
3 октября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше