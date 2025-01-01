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О концерте/спектакле

Трибьют «История КИНО»: Музыкальное Путешествие в Эпоху 80-х

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — трибьют «История КИНО», который подарит вам искреннюю энергетику и живое исполнение самых популярных хитов легендарной группы КИНО. Вы сможете насладиться песнями, начиная с ранних работ 1982 года и заканчивая стадионными хитами 1990 года.

Захватывающее Воссоздание

Это шоу — не просто концерт, а настоящая театральная постановка, в которой творчески выражается любовь и почтение к культовой группе. Вы увидите воссоздание всех составляющих оригинальных выступлений: от вокала и аранжировок до сценических движений и костюмов. Все элементы шоу максимально приближены к оригиналу, включая использование винтажных инструментов.

Незабываемое Музыкальное Путешествие

«История КИНО» — это возможность совершить незабываемое музыкальное путешествие в эпоху 80-х, когда музыка группы КИНО определяла настроение целого поколения. Не упустите шанс вспомнить о любимых мелодиях и погрузиться в атмосферу тех лет!

Ждем вас на Grand Parody Show «История КИНО»! Погрузитесь в музыку, которая навсегда останется в сердцах миллионов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
16 тонн Арбат Москва, Арбат, 28, стр. 1
20:00 от 1000 ₽

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