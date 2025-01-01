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История Кино

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Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Лекция «История группы Кино» в баре Петтер

В баре Петтер состоится уникальная лекция, посвященная культовой рок-группе «Кино». Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыки Виктора Цоя и его команды.

Что ожидать?

В рамках лекции будет рассмотрен путь группы от её основания в начале 1980-х до триумфа на российской рок-сцене. Вы узнаете о ключевых моментах в карьере «Кино», а также о влиянии их музыки на современную культуру.

Интересные факты

  • Группа «Кино» была образована в 1982 году в Ленинграде и быстро завоевала популярность благодаря уникальному стилю и текстам песен.
  • Наиболее известный альбом группы «Звезда по имени Солнце» вышел в 1989 году и стал классикой русского рока.
  • Виктор Цой, лидер группы, стал символом целого поколения и до сих пор вдохновляет новых музыкантов.

Заключение

Не упустите возможность погрузиться в историю одной из самых легендарных групп России. Ожидаем вас на лекции, где вместе мы вспомним лучшие моменты творческого пути «Кино»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽ 22:00 от 3500 ₽
4 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 3500 ₽ 22:00 от 3500 ₽
22 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 3500 ₽
13 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 3500 ₽
13 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

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