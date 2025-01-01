В баре Петтер состоится уникальная лекция, посвященная культовой рок-группе «Кино». Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыки Виктора Цоя и его команды.
В рамках лекции будет рассмотрен путь группы от её основания в начале 1980-х до триумфа на российской рок-сцене. Вы узнаете о ключевых моментах в карьере «Кино», а также о влиянии их музыки на современную культуру.
Не упустите возможность погрузиться в историю одной из самых легендарных групп России. Ожидаем вас на лекции, где вместе мы вспомним лучшие моменты творческого пути «Кино»!