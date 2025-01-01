Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
История Кино трибьют
Киноафиша История Кино трибьют

История Кино трибьют

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Погружение в мир Виктора Цоя: трибьют-проект «История КИНО»

Трибьют-проект «История КИНО» вновь приглашает зрителей в незабываемую атмосферу 80-х годов. Этот проект создает ощущение, будто легендарные выступления Виктора Цоя и группы «КИНО» оживают прямо на сцене.

Ретроспектива, которая захватывает

Представление — это потрясающе реалистичная ретроспектива концертов группы «КИНО», воссозданная в мельчайших деталях. Зрители погружаются в уникальную атмосферу, где феноменальное сходство голосов, тембров и внешности музыкантов сопоставимо с тем, что происходит на настоящих концертах.

Энергия и эмоции

Искренняя энергетика исполнителей, глубочайшее погружение в образ и мастерская актерская игра создают шоковое впечатление — зритель словно присутствует на настоящем концерте Виктора Цоя и группы «КИНО».

Память о легенде

Трибьют «История КИНО» с трепетом и уважением сохраняет память о Викторе Цое — герое нашего времени. Исполнители уверяют: «Группа КИНО — это часть нашей души, и мы стараемся передать зрителям всю свою любовь к творчеству Виктора Робертовича Цоя, пропуская её через самое сердце».

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события и вновь ощутить дух ушедшей эпохи!

Купить билет на концерт История Кино трибьют

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
23 февраля понедельник
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга
6+
Классическая музыка
Сказка с оркестром. Маленькая Баба-Яга
5 октября в 13:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
16+
Блюз Рок
Joe Cocker (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцo»
23 октября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
6+
Вечеринка
Арт-вечеринка Artvibes. Рисуем акрилом на холсте с видом на Исакий
9 ноября в 14:00 F11 Sky Bar & Restaurant
от 3800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше